Vi state chiedendo quando finiscono i programmi Rai e Mediaset? Andiamo a scoprire cosa sappiamo in merito

La stagione televisiva sta per volgere al termine. Ma vi state chiedendo quando finiscono i programmi Rai e Mediaset? Andiamo a scoprire quando chiudono le più amate trasmissioni delle due reti.

Quando finiscono i programmi: Domenica In

Stando a quanto è trapelato in queste ore, quest’anno ci sarà una chiusura anticipata per Domenica In.

L’ultima programma del celebre programma condotto da Mara Venier dovrebbe andare in onda domenica 11 maggio.