Tu si que vales 2024 sta scaldando i motori perché tra non molto partiranno le registrazioni prima della messa in onda in autunno. Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su quando inizia, il cast tra conduttori e giuria ma anche dove vederlo in streaming e come iscriversi ai casting.

Quando inizia?

Quando inizia Tu si que vales 2024? La programmazione al momento non è ancora stata definita e non sappiamo quando inizierà esattamente. L’orario, però sarà sempre quello delle 21:25 circa su Canale 5.

Nel mese di giugno è stato rivelato che le registrazioni avrebbero avuto inizio lunedì 8 luglio 2024, per poi proseguire nelle seguiti date dello stesso mese: 9, 15, 16, 17, 22, 23 e 24.

Vi terremo aggiornati, ma nel mentre continuiamo parlando del cast…

Tu si que vales 2024 conduttori

Chi condurrà Tu si que vales nel 2024? Anche se ancora non ci sono conferme dovrebbero tornare Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Non sappiamo quale sarà il destino di Giulia Stabile, in quanto secondo alcune indiscrezioni si pensa voglia lasciare la conduzione del programma. Voci di corridoio, inoltre, hanno aggiunto che il suo posto potrebbe essere preso da Giulia De Lellis.

Cosa ci sarà di vero? Lo scopriremo molto presto. Passiamo adesso a scoprire chi sono i giudici di Tu si que vales…

Giuria

Per quanto riguarda la giuria di Tu si que vales 2024 dovremo trovare ancora una volta Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi.

Dalla precedente edizione è uscito di scena Teo Mammucari, il quale è stato sostituito da Luciana Littizzetto.

Non mancherà il giudice popolare rappresentato da Sabrina Ferilli, così come il ritorno di Giovaninno come ospite fisso del cast.

Quante puntate ha Tu si que vales 2024?

Ma quante puntate ha la nuova edizione di Tu si que vales nel 2024? Al momento non abbiamo molte informazioni in merito, ma possiamo dedurlo dagli anni precedenti.

Si pensa che potrebbero andare in onda tra i 9 e i 12 appuntamenti, ma staremo a vedere che cosa accadrà prossimamente.

Casting

Ora che abbiamo raccolto informazioni su quando va in onda il talent di Canale 5 o chi farà parte del cast non ci resta che passare a come funzionano i casting.

In molto infatti potrebbero chiedersi come partecipare a Tu si que vales 2024 oppure dove si fanno i provini.

Cominciamo con l’affermare che gli studi si trovano allo Studio 8 del Centro Titanus Elios in Roma. Per quanto riguarda l’iscrizione potrete compilare il modulo sul sito WittyTV oppure chiamare la redazione tramite i contatti (come il numero di telefono o la mail) che troverete sul portale. Qui scoprirete anche tutte le date dei casting.

Ma come si fa partecipare come pubblico a Tu si que vales? È molto semplice perché potrete prenotarvi in maniera del tutto gratuita sempre sul sito ufficiale.

Dove vedere Tu si que vales in streaming

Ora che sappiamo quando inizia Tu si que vales 2024 proseguiamo con il dove vedere le puntate. Per quanto riguarda lo streaming, infine, potrete recuperare gli appuntamenti con le sorprendenti esibizioni in onda su Canale 5, collegandovi a Internet ed entrando sulla piattaforma Mediaset Infinity in maniera completamente gratuita.

Il servizio vi permetterà di seguire sia la messa in onda in streaming che recuperare le puntate intere in un secondo momento, da PC o da un dispositivo mobile.

Ricordiamo, inoltre, che non occorre sottoscrivere alcun abbonamento. Infatti, vi basterà inserire una password e una mail valida così da poter accedere al vasto catalogo. Quest’ultimo comprende anche fiction di grande successo, come per esempio Viola come il mare e tante altre.

Potreste anche volervi collegare sul sito WittyTV in cui sono presenti anche tutte le altre trasmissioni condotte o prodotte da Maria De Filippi. Possiamo citare quindi Amici, Uomini e Donne e non solo.