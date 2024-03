Anita svela cosa le avrebbe detto il GF in confessionale, ma la regia toglie l’audio (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Marzo 2024

Grande Fratello

In chiacchiera con Alessio Falsone, Anita Olivieri ha svelato cosa le avrebbe detto il GF in confessionale. Poco dopo però la regia ha tolto l’audio.

La regia toglie l’audio dopo le parole di Anita Olivieri

Tra coccole mattutine e racconti, Anita Olivieri e Alessio Falsone ormai non si nascondono più. Mentre si trovavano in stanza da letto i due hanno avuto una conversazione.

Il dialogo, a quanto pare, non sembra essere passato inosservato e ha attirato l’attenzione di molti utenti per le parole utilizzate dalla gieffina. Stando al racconto, come vedremo qui a seguire, Anita Olivieri ha avuto una conversazione in confessionale, dove avrebbe capito delle cose su come proseguire al meglio questi giorni in Casa, senza preoccuparsi troppo del giudizio altrui.

Dichiarazioni le sue che vi riportiamo qui a seguire: “Ah comunque è stato troppo carino il GF, te lo giuro. Perché mi ha detto cose che mi volevo sentir dire. Sono contenta. Di loro non c’è nessuno che mi dice il contrario, un po’ perché gli conviene, perché boh…”, ha detto Anita Olivieri. Il discorso è proseguito sì ma non abbiamo avuto modo di scoprire niente di più perché improvvisamente è sparito l’audio.

In un secondo video, sempre comparso sui social, la concorrente del Grande Fratello ha aggiunto delle altre considerazioni: “Armi che non si possono usare, perché non bisogna mai sconfinare. Se sconfini vuol dire che non stai giocando leale e io voglio giocare leale”, ha proseguito Anita Olivieri. La ragazza ha spiegato anche di aver parlato di altri argomenti. Nel dettaglio a incuriosire pare sia un altro pensiero espresso dalla gieffina: “Mi hanno detto di dire quello che penso… che….”. Ancora una volta dopo questa frase è sparito l’audio.

Anita Olivieri ha aggiunto poi che le sarebbe stato suggerito di parlare e dire quello che pensa, ma anche di non preoccuparsi del giudizio altrui.

E mentre il pubblico pare rumoreggiare per tali affermazioni, Anita Oliveri (in particolare) e Alessio Falsoni ora seguiranno il consiglio di non preoccuparsi troppo dei pareri altrui?