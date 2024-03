Chi è Raffaella Scuotto di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 12 Marzo 2024

Chi è

Corteggiatrice di Uomini e Donne, chi è Raffaella Scuotto? Conosciamo la ragazza scesa nel parterre per corteggiare il tronista Brando: età, vita privata e Instagram.

Chi è Raffaella Scuotto

Nome e Cognome: Raffaella Scuotto

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Napoli

Età: 25 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: lavora per un noto brand

Fidanzato: Raffaella è single

Tatuaggi: Raffaella ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @raffaellascuotto

Raffaella Scuotto età e biografia

Oltre Beatriz, come si chiama la corteggiatrice mora di Brando? La ragazza è Raffaella Scuotto. Quanti anni ha e dov’è nata la protagonista di Uomini e Donne?

Purtroppo non abbiamo info sulla sua data di nascita completa, ma dovrebbe essere nata nel 1999 a Napoli e oggi ha 25 anni. Sappiamo invece il segno zodiacale, è del Leone. Questo significa che è nata tra il 23 luglio e il 22 agosto. Vive a Quarto, in provincia di Napoli.

Ma sappiamo che lavoro fa Raffaella Scuotto? La corteggiatrice di Uomini e Donne lavora per un brand molto noto di intimo e lingerie. In passato però è stata visual merchandiser, commessa e hostess di bordo.

Ha un sogno nel cassetto: quello di aprire una nursery per bambini. O comunque in generale le piacerebbe lavorare nel mondo della moda (dedicata ai bambini) o in quello farmasanitario per neonati.

Raffaella Scuotto di Uomini e Donne ha dei tatuaggi? La risposta è sì Ha una luna ed un fiore sul petto, una scritta sul collo ed uno sulla coscia.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che ha una mamma di nome Angela. Raffaella Scuotto di Uomini e Donna ha dei fratelli ed è molto legata a sua sorella, che accompagna sempre a scuola.

Di lei sappiamo ancora che ama il mare e la cucina. Uno dei suoi piatti preferiti è pasta e ceci. Raffaella di Uomini e Donne ha anche raccontato di avere un gatto di nome Leone, come il suo segno zodiacale. È amante del make-up.

Per quel che riguarda la sfera sentimentale Raffaella Scuotto è ovviamente single e per questo ha preso parte a Uomini e Donne. Ha avuto una relazione di quasi un anno, terminata nel febbraio 2023.

Dove seguire Raffaella di Uomini e Donne: Instagram e social

Siete rimasti colpiti da Raffaella Scuotto e volete seguirla sui social? Potete farlo tramite il suo profilo Instagram, al momento privato. La ragazza ha già però un buon numero di follower e 167 post pubblicati.

Per chi volesse Raffaella Scuotto è presente anche su TikTok con l’account @zia.raffaaa.

Raffaella Scuotto a Uomini e Donne

Durante la stagione di Uomini e Donne 2023/2024 Raffaella Scuotto è arrivata per corteggiare Brando Ephriakian. Durante la loro conoscenza ci sono stati diversi alti e bassi tra lei e il tronista e non è stato per nulla facile.

Anche lei dal carattere piuttosto deciso come la sua rivale Beatriz D’Orsi, si sta facendo valere durane questa esperienza.

Il percorso di Raffaella a Uomini e Donne

Per tutto il percorso a Uomini e Donne Raffaella è stata tra le preferenze di Brando. Ha dovuto vedersela però, fin dal principio, con la sua “rivale” Beatriz D’Orsi. Chi riuscirà tra le due a conquistare il cuore del tronista?