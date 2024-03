Chi è Beatriz D’Orsi di Uomini e Donne? Età, origini e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 12 Marzo 2024

Beatriz è arrivata a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Cristian e Brando inizialmente, per poi scegliere il secondo. Ma cosa sappiamo di Beatriz D’Orsi? Conosciamo meglio la ragazza, chi è, la sua età, la vita privata, dove seguirla su Instagram e il suo percorso all’interno del dating show.

Chi è Beatriz D’Orsi

Nome e Cognome: Beatriz D’Orsi

Data di nascita: 16 ottobre 1999

Luogo di nascita: San Paolo (Brasile)

Età: 25 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: studentessa di scienze politiche e lavora in una mostra d’arte

Fidanzato: Beatriz è single

Profilo Instagram: @beatrizdorsi

Beatriz D’Orsi età e biografia

Come si chiama la corteggiatrice di Brando di Uomini e Donne? La giovane si chiama Beatriz. Qual è il suo cognome? D’Orsi. Sappiamo che è nata il 16 ottobre 1999 e la sua età è di 25 anni. È del segno zodiacale della Bilancia.

Dov’è nata Beatriz di Uomini e Donne? Secondo la biografia la corteggiatrice è nata a San Paolo, in Brasile, ma vive in Italia da quando ha 7 anni. Non sappiamo invece altezza e peso.

Che lavoro fa la corteggiatrice del dating show? Attualmente è una studentessa di Scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei. Ha una media alta e lavora in un museo a Milano. È appassionata anche d’arte infatti.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo ovviamente che Beatriz D’Orsi per partecipare a Uomini e Donne è arrivata da single.

Che passato ha avuto Beatrice di Uomini e Donne? Ha perso sua madre, la quale quando ha chiesto di poterla rivedere prima di andare via pare abbia ricevuto un no da parte sua. Non voleva perché le avrebbe fatto male dopo tanti anni di assenza.

In generale, sempre riguardo al suo passato e vita privata, sappiamo che Beatriz ha lavorato fin da giovanissima, rendendosi indipendente. Già nel periodo in cui non era ancora maggiorenne ha iniziato a convivere con un ragazzo. La relazione purtroppo non è andata a buon fine.

Abita da sola da tempo e non pensa affatto di essere viziata e capricciosa come l’hanno descritta.

Dove seguire Beatriz di Uomini e Donne: Instagram e social

Come si chiama su Instagram Beatriz di Uomini e Donne? Basta semplicemente digitare sulla barra di ricerca @beatrizdorsi. Il profilo attualmente è chiuso, ma non sembra essere troppo social, probabilmente, dato che ha appena 69 post pubblicati.

Chi la segue però sostiene che non mancano scatti del passato, così come del presente.

È presente anche su Facebook con un account privato.

Beatriz D’Orsi a Uomini e Donne

Nella stagione 2023/2024 di Uomini e Donne troviamo Beatriz D’Orsi nel ruolo di corteggiatrice. Come vedremo in seguito nel paragrafo dedicato al percorso, la ragazza ha avuto modo per prima cosa di conoscere sia Brando che Cristian. Entrambi i ragazzi per un periodo sembravano interessarle.

Delle incomprensioni e situazioni nate nel programma hanno portato di conseguenza a una scelta: Cristian ha proseguito il suo percorso con altre concorrenti, Beatriz ha voluto continuare la conoscenza con Brando.

Proprio Brando ha sempre dichiarato di essere attratto da lei, ma delle reazioni della ragazza sembrano frenarlo molto.

Il percorso di Beatriz a Uomini e Donne

È stato un po’ particolare il percorso di Beatriz a Uomini e Donne. Inizialmente la corteggiatrice infatti è stata contesa da Cristian e Brando.

Per un periodo entrambi hanno provato a uscire insieme a lei, fino a che il primo non si è tirato indietro per concentrarsi su altre ragazze. Così Beatriz D’Orsi ha deciso di proseguire e approfondire la conoscenza con Brando. Tra loro non sono mancati alti e bassi durante questo lungo viaggio, dove si sono registrate anche tante discussioni.

In data 12 marzo (da capire quando andrà in onda la puntata) Brando ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne tra Beatriz e Raffaella.