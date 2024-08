Fedez ha davvero lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni all’interno del suo nuovo singolo “Di Caprio“? Ecco la verità del rapper.

La verità di Fedez

Dopo il grande successo di ‘Sexy Shop‘ Fedez, in collaborazione con Emis Killa, Fedez è pronto a tornare in pista con un nuovo singolo dal titolo ‘Di Caprio‘. Questo è stato presentato in anteprima nel corso di una Live che ha tenuto a Porto Rotondo, in Sardegna, all’interno di un locale.

All’interno della canzone possiamo sentire una frase che in molti hanno ipotizzato potesse essere una frecciatina non troppo velata a Chiara Ferragni e a tutto il Pandoro-Gate. Il verso in questione è “Cu** panettone, ma non è Balocco” e viene cantata dal collega napoletano Niky Savage.

Il dubbio ha cominciato a diffondersi sul web e proprio questa mattina Fedez ha deciso di intervenire per chiarire una volta per tutte la situazione. Prima di tutto non è lui che canta quella frase nella canzone. In secondo luogo, poi, afferma sul proprio profilo Instagram: “Peccato che non l’ho scritta io e nemmeno la canto“.

Da una parte c’è chi gli dà ragione mentre dall’altro qualcuno ha detto che, essendo una sua canzone, avrebbe potuto farla cancellare a Savage. In questo modo avrebbe evitato tutta la polemica che ha avuto origine in questi giorni. Come sempre dunque il web si è diviso ma Federico ha dato la sua versione dei fatti difendendosi dagli attacchi degli hater.

Tutti i fan adesso rimangono in attesa dell’uscita del suo nuovo album perché molto curiosi di scoprire cos’altro conterranno i testi dei prossimi pezzi. Al momento non abbiamo notizie sulla data di pubblicazione del disco, ma probabilmente non arriverà prima del prossimo anno.

Come al solito noi vi terremo informati e aggiornati su tutte le prossime novità relative alle vicende di Fedez e Chiara.