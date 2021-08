1 Il rapper paga 5 mila dollari al giorno il suo assistente

In America Quavo, pseudonimo di Quavious Keyate Marshall, è tra i rapper più amati e famosi. Lo è per la sua musica, ma anche per come ostenta gioielli e i maggiori beni di lusso che ha acquisito nel corso degli anni. Se c’è chi dimentica cosa sia la riconoscenza nei confronti delle persone che lo circondano, questo non è di certo il caso del cantante americano.

Il 30enne dei Migos, come riportato anche dalla pagina TRAP ITALY, attraverso i suoi social ha fatto sapere che il compenso del suo assistente, al giorno, raggiunge la cifra di 5 mila dollari. Ma laggiamo quanto emerso dal profilo Instagram:

«Huncho ha rivelato che il suo assistente personale riceve ben $5.000 al giorno per uno stipendio totale di quasi $1,8 milioni l’anno».



Come abbiamo scritto a diffondere questa notizia è stato proprio il cantante, che sui suoi profili ufficiali ha postato una foto insieme al suo assistente. Ad accompagnare l’immagine che li ritrae insieme la seguente didascalia: «5k al giorno il mio assistente. Un milionario!», ha fatto sapere il cantante statunitense.

Il post Instagram di Quavo

Così Quavo dimostra che, nonostante fama e soldi, è grato a chi lavora per lui, in questo caso il suo assistente. Intanto il nome del rapper in questi giorni è circolato sul web e non per una notizia che riguarda la sua musica. È stata riportata una notizia falsa sul suo conto. Andiamo a vedere di cosa si tratta…