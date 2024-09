Questa sera in seconda serata su Rai 2 prende il via il nuovo programma di Elisabetta Gregoraci, Questioni di Stile, e Flavio Briatore sarà il primo ospite. Sui social è già emersa una prima clip sotto il nome “Casa Briatoraci”.

Flavio Briatore primo ospite del programma di Elisabetta Gregoraci: si apre Casa Briatoraci

Dopo anni in Mediaset, Elisabetta Gregoraci è pronta per una nuova avventura in Rai. Questa sera il secondo canale, alle ore 23.35 ospiterà la puntata di esordio del programma Questioni di Stile.

Per lanciare la trasmissione, la redazione ha pensato ad un ospite che la conduttrice conosce molto bene. Parliamo, infatti, di Flavio Briatore, suo ex marito, nonché padre di suo figlio Nathan Falco.

LEGGI ANCHE: Amici 24 anticipazioni puntata del 26 settembre: news e spoiler

Ieri pomeriggio la Gregoraci è stata ospite a La Vita in Diretta per presentare il suo nuovo programma, dove ha dichiarato:

“Questioni di Stile è un programma nuovo, fresco, dinamico. Parleremo di life style, di moda, di lusso, di tecnologia, di tante cose. Prima puntata, ci sarà Flavio Briatore con un’intervista esclusiva e non solo e tanti ospiti.“

Qualche ora fa Rai 2 ha pubblicato su Instagram un reel con un breve spezzone dell’intervista di Elisabetta Gregoraci a Flavio Briatore, sotto il titolo “Casa Briatoraci”.

Il canale ha voluto introdurre la trasmissione, che ricordiamo esordirà questa sera in seconda serata, sui social così:

“Cose che non ti aspetti… e non dite che non vi avevamo avvertito 🙌”

La breve clip anticipa alcuni scambi che l’ex coppia ha avuto durante l’intervista, in relazione proprio alla loro storia d’amore, durata oltre dieci anni.

Non è chiaro se sia un format che si ripeterà nelle varie puntate, oppure se riguardi solamente questo primo appuntamento di Questioni di Stile, in cui i protagonisti saranno loro due (oltre a tanto altro).