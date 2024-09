Quest’anno a far parte del cast del Grande Fratello c’è anche Ilaria Galassi. Non tutti sanno però che in passato proprio l’ex volto di Non è la Rai è stata fidanzata nientemeno che con Pietro Taricone, quando entrambi non erano ancora volti noti del mondo dello spettacolo.

La relazione tra Ilaria Galassi e Pietro Taricone

Il Grande Fratello è ufficialmente iniziato e quest’anno a far parte del cast del reality show c’è anche Ilaria Galassi. Come sappiamo la showgirl fa parte del trio delle Non è la Rai insieme a Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo e le tre gareggiano almeno per il momento come unico concorrente. Non tutti sanno però che in passato proprio Ilaria ha avuto una relazione con Pietro Taricone, quando i due non erano ancora volti noti del mondo dello spettacolo. La Galassi e l’ex gieffino si sono infatti conosciuti e innamorati in tenera età e la showgirl, nel corso di una vecchia intervista per FanPage, ha raccontato i retroscena della loro storia:

“Eravamo cuccioli. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91. I miei genitori sono di Trasacco in provincia dell’Aquila. Quando uscivamo ad Avezzano, incontravo Pietro al parco. Eravamo quelli più belli della comitiva. Ci sono stati i primi bacetti, poi ci facevamo i dispetti. Pietro era gioioso, matto, vivace come me. È durata per un anno. Poi l’anno successivo ho iniziato a fare Domenica In. Andavo sempre meno ad Avezzano, spesso lavoravo anche l’estate. Pian piano ci siamo sentiti sempre meno”.

Ma non solo. Ilaria Galassi ha anche rivelato come ha reagito alla morte di Pietro Taricone e in merito ha affermato: “La sua morte? L’ho vissuta molto male. Non trovo parole per dire altro. È stata una cosa bruttissima”.

In questi giorni intanto Ilaria si sta godendo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello e di certo nelle settimane a venire ne vedremo di belle.