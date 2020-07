1 Gli speaker dello Zoo di 105 ironizzano sul successo dei BTS. Sui social parte l’hashtag Radio 105 Is Over Party

Radio 105 finisce nella bufera con un hashtag che in queste ore sta spopolando sul web: Radio 105 Is Over Party. Così è iniziata la polemica da parte dei fan dei BTS (in origine Bangtan Boys), boy band sudcoreana che sta riscuotendo un successo incredibile, esattamente come il gruppo al femminile delle BlackPink. Ma cosa è accaduto?

Gli speaker della radio durante lo Zoo di 105, dopo aver mandato in onda l’ultimo singolo Stay Gold, hanno ironizzato sul successo del gruppo e sul seguito che hanno tra i giovanissimi. Questo è il motivo che ha spinto così i milioni di fan a far partire il Radio 105 Is Over Party. C’è da dire che i ragazzi di Seul hanno venduto con il loro album Map of the Sol: 7, la bellezza di 1,41 milioni di copie in una settimana. E non è tutto. Perché il disco risulta essere il più venduto negli USA nella prima metà del 2020, stando a quanto riportato da Forbes, che ne ha analizzato i dati diffusi nel Nielsen Music Midyear.

Ecco perché i fan dei BTS se la sono presa così tanto e hanno riportato, con varie lamentele l’hashtag Radio 105 Is Over Party. Tra l’altro tale vendita, in passato, era riuscita soltanto ai Beatles, che avevano raggiunto 1,094 milioni di copie. Sempre i BTS sono gli artisti che hanno venduto maggiormente in Corea del Sud e il loro album Map of the Soul: 7 è il progetto discografico più acquistato nella storia della musica sudcoreana. Il che non è poco per una band che lavora insieme dal 2013.

Ma cosa avrà fatto insorgere in questo modo i fan dei BTS che hanno incominciato a postare #Radio105IsOverParty? Durante lo spazio dello Zoo di 105 gli speaker hanno infatti dichiarato:

“Una canzone di me**a. Perché l’abbiamo trasmessa? Perché risulta che questo gruppo abbia venduto più dei Beatles, sono 7 ragazzini con i capelli colorati, tipo Power Rangers. C’è sempre più gente che ha dei gusti di me**a. Ricordiamo che i Beatles hanno fatto solo dischi di me**a”.

Per tutte quelle persone che ieri hanno detto che noi Army siamo troppo protettivi nei confronti dei Bangtan, ascoltate questi cogl*oni e poi capirete perché siamo così. SIAMO STANCHI CHE VENGANO CRITICATI SOLO PERCHÉ COREANI#RADIO105IsOverParty



pic.twitter.com/knqUU4rrW8 — 𝑛𝑜 𝑗𝑖𝑏𝑜𝑜𝑡𝑦 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑓𝑒⁷ 🧚‍♂️ (@mainellavita) July 17, 2020

Queste le parole che hanno fatto arrabbiare tantissimo i fan dei BTS e da qui è partito il Radio 105 Is Over Party. Andiamo a vedere alcune reazioni..