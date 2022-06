Radio Bruno in Tour: nel backstage Arianna Bertoncelli (INTERVISTA)

La musica torna ad animare l’estate, e tra i festival in giro per l’Italia e i concerti da Nord a Sud una tappa ormai fissa è il concerto di Yoga Radio Bruno Estate. Quest’anno l’evento sarà trasmesso in differita a fine agosto su La5. Il tour estivo dell’emittente radiofonica di Carpi prenderà vita in tre date uniche. La prima si tiene stasera a Firenze, con Gianni Morandi ed Elettra Lamborghini tra i big che saliranno sul palco, per poi approdare il 5 luglio a Modena, il 13 luglio a Mantova e il 20 luglio a Bologna. A tal proposito abbiamo scambiato due chiacchiere con la speaker di Radio Bruno Arianna Bertoncelli, che seguirà il backstage intervistando gli artisti che si susseguiranno sul palco.

Oltre a personaggio radiofonico, Arianna è anche influencer e imprenditrice (ha un brand di gioielli, Wonder Collection, con l’amica influencer e personaggio TV Chiara Carcano). Ma non perde nemmeno mai tempo mettendosi in gioco in progetti sempre nuovi.

Ecco cosa ci ha raccontato!

Intervista ad Arianna Bertoncelli

Cosa ci si aspetta da queste date di musica in giro per l’Italia?

“Questa estate si potrebbe dire che è l’anno della rinascita. Caldo a parte, c’è una voglia pazzesca di ballare e di cantare, di tornare a vedere la musica dal vivo e di godersi serate fino all’alba con gli amici. Il mio lavoro è il più bello del mondo, ed è tutto l’anno che aspettiamo lo #yogaradiobrunoestate. Tanto divertimento, tanta musica e tanta compagnia. Insomma uno spettacolo per tutti”.

Quando ti hanno chiesto di intervistare nel backstage tutti questi artisti, qual è stato il tuo primo pensiero?

“Questo è il terzo anno che faccio le interviste nel backstage. Ho fatto una bella scuola anche a Sanremo 2022, ma ogni volta è comunque un’emozione. C’è sempre il bello della diretta, e avere l’opportunità di intervistare grandi nomi della musica italiana è un privilegio. Per il prossimo anno vedremo, mi aspetto sempre di più”.

Arianna Bertoncelli intervista Riki nel backstage dello Yoga Radio Bruno

Quanto del tuo essere influencer porterai dietro le quinte nelle interviste agli artisti?

“Essere influencer nel backstage mi permette di saper parlare con gli artisti in modo semplice e comprensibile dal mondo social. Mi permettere di essere facile e arrivare a tutti, cercando di essere super naturale. O almeno ci provo!” (ride ndr)

Arianna Bertoncelli in tre parole.

“Determinata al cento percento. Emotiva. Schietta e sincera sempre”.

In Radio Bruno sei approdata ormai da diverso tempo. Qual è la cosa che piu ti piace del mondo radiofonico?

“Parlare è la cosa che amo di più fare, infatti sono piuttosto logorroica. La radio è così vera e sincera… Ti permette di esprimerti, a differenza della TV che ha ritmi più serrati, e spesso è difficile riuscire a essere sé stessi al cento percento. Poi un giorno mi piacerebbe arrivare anche lì, ma la radio rimane il mio mezzo di comunicazione preferito”.

a cura di Victor Venturelli

Novella 2000 © riproduzione riservata.