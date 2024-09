La lookmaker dei VIP, Raffaela Gallina, sarà la consulente d’immagine ufficiale dell’edizione 2025 dei due calendari maschili più noti e importanti d’Italia: WildBoys e Malemodels Original.

Dopo l’attore e modello Alex Belli, l’imprenditore Alessandro Rossi (marito di Francesca Cipriani), il travel blogger Alessandro Marras, l’imprenditore e personaggio televisivo Luigi Mario Favoloso e l’attore ed ex tronista Costantino Vitagliano, la titolare del salone A Modo Mio di Palmanova, in provincia di Udine, si occuperà di esaltare altri corpi maschili, i bronzi di Riace che per 12 mesi all’anno tengono compagnia a migliaia di donne con i loro statuari e sensuali fisici.

Gallina, infatti, non è nuova nell’arte di dare risalto alle figure maschili, vestite e non. “Ho iniziato come hairstylist negli anni ‘80, quando i saloni erano frequentati da una clientela prettamente femminile, ma con il tempo gli uomini hanno gradualmente abbandonato il barbiere per affidarsi ai saloni, che sono diventati così unisex”, spiega Rafaella, “e fin dal mio apprendistato ho preso confidenza con i look maschili. Il negozio in cui lavoravo, infatti, era vicino a una caserma militare e alle 18 si riempiva di giovani che dovevano tagliare i capelli. È

stata un’ottima scuola di praticantato, perché sono riuscita in breve ad acquisire velocità e precisione”.

E la clientela maschile è diventa una parte importante del suo lavoro e del suo salone, anche dopo aver conseguito la qualifica di Consulente d’Immagine, tant’è che in un secondo momento Gallina ha persino frequentato un corso accademico di approfondimento dedicato all’uomo che le ha consegnato un prezioso strumento: il Workbook Man.

Si tratta di una guida ricca di consigli che partono dall’analisi cromatica, con l’individuazione dei propri colori amici, all’abbigliamento e agli accessori, ma anche linee di tagli di capelli, barba, baffi e scollature, suggerimenti sulle essenze e i profumi, le montature degli occhiali e gli abiti da cerimonia. Insomma, qualunque aspetto riguardi l’identificazione del proprio stile.

“I ragazzi spesso mi chiedono una consulenza per affrontare al meglio un esame importante, un colloquio di lavoro, un primo appuntamento. Oppure per un matrimonio: lo sposo viene seguito e indirizzato in tutti i suoi acquisti e le sue scelte, per avere un’immagine impeccabile in un giorno così importante, diventa davvero emozionante”, conclude Gallina. “Chissà chi sarà il mio prossimo uomo VIP!”.