Tony Effe ha fatto uscire a sorpresa il suo brano ‘Chiara‘ come ulteriore dissing a Fedez dopo gli eventi degli ultimi giorni. A seguito di un lungo silenzio Chiara Ferragni è voluta intervenire replicando al testo del rapper.

Chiara Ferragni reagisce al brano di Tony Effe

Questi ultimi giorni sono stati costellati da attacchi a distanza continui tra Tony Effe e Fedez. La loro rivalità non si sa come sia nata, qualcuno pensa che si tratta di apprezzamenti da parte di Federico a Taylor Mega, ex di Tony. Mentre altri credono che i rapporti si siano interrotti dopo che quest’ultimo ha avviato un presunto flirt con Chiara Ferragni.

La verità non la conosciamo con precisione, ma entrambi i rapper sembrano confermare questo avvicinamento nei loro ultimi brani. Federico, per esempio, sembra affermare che l’ex amico scrivesse alla moglie a sua insaputa: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infami“. Tony, invece, afferma nel suo testo:

“Chiara dice che mi adora, che non vedeva l’ora. Non ti devi sentire in colpa. Chiara dice che mi adora, non si lascia una mamma sola. Sei proprio una brutta persona”.

Ma non finisce qui perché, per attaccare Fedez, Tony Effe menziona anche i suoi figli. Accusa infatti il rapper di aver fatto i bambini solo per poterli postare sui social e per tale motivo anche Chiara Ferragni si è sentita in dovere di intervenire. Sul proprio profilo Instagram ha scritto una semplice frase, che per lei chiude la questione:

“Fate quello che volete ma lasciate in pace me e i miei figli, grazie”.

La reazione di Chiara Ferragni

Speriamo che questo metta un punto alla questione, almeno per quanto riguarda la Ferragni. In molti, compreso Fedez stesso, hanno criticato Tony Effe per aver citato anche i figli dei Ferragnez. Vedremo come si svilupperà la faccenda da questo punto in avanti.