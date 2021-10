1 Il post di Raffaele Renda

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Raffaele Renda, ex protagonista di Amici 20, che secondo i più avrebbe mandato una frecciatina ad Aka7even. ma facciamo un piccolo passo indietro e vediamo cosa sta accadendo. Come sappiamo nella giornata di ieri Luca ha annunciato l’uscita del suo primo libro, 7 Vite, che verrà pubblicato il prossimo 23 novembre. Tuttavia fin da subito i fan hanno notato che il romanzo di Aka si intitola proprio come una canzone di Raffaele, che come sappiamo è fidanzato con Martina Miliddi, ex del rapper. Questo l’annuncio di Luca in merito:

“C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno. Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo. Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi. Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi. 7 VITE – il mio primo romanzo edito da Mondadori, sarà vostro dal 23 novembre”.

La notizia naturalmente ha fatto il giro del web e poche ore fa così proprio Raffaele Renda ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che sembrerebbe essere, secondo i più, proprio una frecciatina ad Aka7even. Il cantante infatti condiviso una frase del suo brano 7 Vite, che potrebbe essere rivolta a Luca.

Attualmente tuttavia Aka7even non ha replicato alla presunta frecciatina di Raffaele e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di intervenire sulla faccenda. Nel mentre diverse settimana fa, come ricorderemo, proprio Renda e Martina Miliddi sono finiti al centro della polemica per via della loro relazione e i due sono stati costretti a replicare alle critiche. Rivediamo le dichiarazioni del cantante.