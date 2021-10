1 Il primo libro di Aka7even

Pochi minuti fa è arrivata una grande sorpresa per i fan di Aka7even. Come sappiamo qualche ore fa il cantante ha eliminato tutti i post presenti sul suo profilo Instagram e in molti hanno così ipotizzato che stesse per arrivare un grande annuncio. E cosi è stato! Luca infatti sui social ha svelato l’uscita del suo primo libro, intitolato 7 Vite, edito da Mondadori, che vedrà la luce il prossimo 23 novembre. Ecco cosa ha dichiara Aka in merito:

“C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno. Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo. Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi. Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi. 7 VITE – il mio primo romanzo edito da Mondadori, sarà vostro dal 23 novembre”.

I fan più attenti tuttavia hanno subito notato una coincidenza con Raffaele Renda, che come sappiamo è fidanzato con Martina Miliddi, ex di Luca. Il primo libro di Aka7even infatti si chiama 7 Vite, esattamente come una canzone di Raffaele! La cosa non è passata inosservata e naturalmente sui social si sono divertiti nel notare l’accaduto.

I fan nel mentre si chiedono già cosa svelerà Aka nel suo romanzo. Luca senza dubbio parlerà di quando è stato in coma quando era solo un bambino. Rivediamo cosa è accaduto al cantante e cosa ha raccontato lui qualche settimana fa.