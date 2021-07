1 Raffaella Carrà ad Amici

Nelle ultime ore l’Italia intera è stata sconvolta dalla notizia della morte di Raffaella Carrà, venuta a mancare all’età di 78 anni. La signora della musica, della televisione e dello spettacolo italiano è scomparsa a seguito di una lunga malattia, di cui nessuno era a conoscenza. Dal primo momento milioni di utenti sul web e numerosi volti noti hanno salutato con estremo affetto la showgirl, che senza dubbio non verrà mai dimenticata e resterà per sempre nel cuore di tutti noi.

Nel mentre sui social si stanno ricordando i momenti più iconici della strabiliante e invidiabile carriera di Raffaella, che nel corso degli anni ha preso parte a centinaia di programmi, e fatto ballare milioni di persone con le sue iconiche canzoni. Proprio su Instagram però alcuni utenti hanno riportato alla luce un’ospitata di alcuni anni fa, che non è passata inosservata.

Nel 2018 infatti Raffaella Carrà ha partecipato a una puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e in quell’occasione duettò con alcuni allievi di quella edizione, tra cui Giordana Angi e Alberto Urso, presentando un medley dei suoi più grandi successi. L’esibizione da standing ovation ancora oggi fa emozionare il web, e naturalmente il video del momento (QUI per vederlo) in queste ore sta facendo il giro dei social.

Nel mentre a ricordare con affetto Raffaella è stata anche Maria De Filippi, che ha scritto una struggente lettera per la showgirl. Rivediamo le sue dichiarazioni.