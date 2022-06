Raffaella Carrà avrà una piazza a suo nome a Madrid: l’annuncio

1 La piazza dedicata a Raffaella Carrà

È trascorso quasi un anno da quando Raffaella Carrà è morta. Come ormai tutti sappiamo la signora indiscussa della televisione e della musica italiana si è spenta all’età di 78 anni a seguito di una lunga malattia di cui nessuno era a conoscenza. Fin dal primo momento l’Italia intera, e non solo, si è unita nel ricordare con affetto la Carrà, che ancora oggi è una vera e propria icona. Anche il mondo dello spettacolo ha pianto a lungo la scomparsa di Raffaella, che è ancora nel cuore di noi tutti. In queste ore intanto è arrivata una notizia che sta già facendo commuovere il web. Lo scorso anno infatti alcuni esponenti del partito Más País (Más Madrid) avevano manifestato la voglia di dedicare una piazza di Madrid alla Carrà. Proprio l’assessore Jorge García Castaño in merito aveva affermato:

“Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Dobbiamo omaggiarla al più presto. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze”.

Adesso è arrivata l’ufficialità: Raffaella Carrà avrà una piazza a suo nome nel centro di Madrid! A svelare la notizia è stata Rita Maestre, consigliera e portavoce di Más Madrid. Queste le sue dichiarazioni sui social a riguardo:

“Ce l’abbiamo fatta. Raffaella Carrà avrà una piazza a suo nome a Madrid”.

Lo conseguimos. Raffaella Carrá tendrá plaza en su nombre en Madrid 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/AYFQyK5M74 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) June 9, 2022

Grande onore dunque per Raffaella Carrà, che ancora una volta riceve un enorme affetto dalla Spagna. Nel mentre a ricordare più volte la cantante in questi mesi è stata Maria De Filippi, che ha speso bellissime parole per lei. Andiamo a rileggerle.