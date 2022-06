Una piazza dedicata a Raffaella Carrà a Roma

L’anno scorso, all’età di 78 anni, si è spenta Raffaella Carrà in seguito a una lunga malattia di cui nessuno era a conoscenza. Conosciuta non solo in Italia ma anche all’estero, a Madrid hanno deciso di dedicare una piazza a lei. L’assessore Jorge García Castaño aveva dichiarato:

Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Dobbiamo omaggiarla al più presto. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze.

La stessa cosa, ora, potrebbe succedere anche a Roma. Secondo quanto riporta anche La Repubblica, durante il Pride che si è tenuto a Roma l’ex deputata Vladimir Luxuria ha chiesto al sindaco Gualtieri: “Madrid le intitolerà una piazza. Se lo fa Madrid, perché non lo può fare anche Roma?“. L’altro ha commentato: “Ci stiamo pensando“. Allora Luxuria ha affermato: “Sarebbe bello avere una risposta entro il 18 giugno, giorno del compleanno di Raffaella Carrà“.

Ad ogni modo anche l’assessore alla Cultura Miguel Gotor è certo che la dedica a Raffaella Carrà avverrà: “Stiamo parlando di una personalità dell’arte e della cultura italiana tale che, se e quando arriverà l’istanza, sarà certamente valutata dalla commissione“. Al momento non sappiamo che cosa succederà. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news in merito.

