1 Raffaella Mennoia sui contratti di Temptation Island

Raffaella Mennoia, autrice di vari programmi Mediaset, come per esempio Uomini e Donne e Temptation Island, ha parlato nelle scorse ore proprio di quest’ultima trasmissione. Ha rilasciato, infatti, un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, riportata poi da vari siti come per esempio anche Biccy. In tale occasione, quindi, ha rivelato quali clausole di riservatezza devono rispettare i partecipanti prima, durante e dopo le registrazioni del reality. Ecco, cos’ha affermato:

Le coppie scelte? Non devono dire che sono state prese, anche se il problema grosso è il dopo programma. Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi.

Le coppie di Temptation Island, quindi, secondo quanto riporta Raffaella Mennoia devono mantenere il riserbo più assoluto. Non possono, inoltre, più avere contatti con il mondo esterno già due giorni prima dell’entrata nello show. I telefoni, perciò, vengono requisiti e si riconsegnano solo all’aeroporto:

Due giorni prima di entrare nel villaggio sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna a casa. Non possono avere contatti con l’esterno e nemmeno con i cameraman.

Ma non finisce qui. Perché oltre a parlare delle clausole contrattuali che devono rispettare i concorrenti di Temptation Island, Raffaella Mennoia ha rivelato anche un retroscena sulla presenza di Maria De Filippi nel reality. Queste le sue parole: “Maria c’è sempre, viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Siamo in contatto spessissimo e i falò li ascolta in diretta“.

Qualche tempo fa, poco dopo la fine delle registrazioni, inoltre, aveva anche commentato il modo in cui erano andate le riprese di questa edizione. Continuate a leggere…