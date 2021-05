1 Raffaella Mennoia contro gli spoiler di Amici

Ogni giovedì sera qualcuno rilascia le anticipazioni del talent di Maria De Filippi, le cui registrazioni svolgono nel pomeriggio del medesimo giorno. Molti utenti sono contenti di scoprire se i loro amati cantanti e ballerini si salveranno oppure se dovranno abbandonare la competizione. Altri, invece, non la prendono molto bene perché vogliono la sorpresa. Desiderano, più che altro, godersi la puntata del sabato sera senza avere la paura di incappare in informazioni indesiderate prima di allora. Ecco perché Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi delle De Filippi, si è sfogata su chi pubblica spoiler di Amici.

Come riporta anche TVBlog, infatti, ha commentato in modo molto critico questo atteggiamento e ha detto quanto segue:

Rispondo alle persone che mi chiedono perché escano le anticipazioni su Amici: non dovete chiederlo a noi, ma a quei geni che puntualmente mettono le anticipazioni per far salire le loro pagine Instagram e i loro social, a discapito del lavoro di tutti quanti.

Raffaella Mennoia ha, quindi, cercato una soluzione per combattere gli spoiler su Amici. Probabilmente in tono di sfida e in maniera ironica, ha incitato il suo pubblico a insultare chi compie questo gesto che manca di rispetto a tutti coloro che lavorano duramente allo show.

Quindi, che vi dico? Non guardate i social? È impossibile. Non so come aiutarvi. Insultate chi pubblica le anticipazioni, mi sembra una cosa corretta, che si può fare. Tanto è diventato tutto abbastanza lecito, tutto abbastanza… chi se ne frega se ‘sti cretini hanno lavorato e ci tengono.

Lo sfogo di Raffaella Mennoia, però, non termina certo qui e va avanti con il dire la sua su chi mette con grande anticipo gli spoiler di Amici. Per leggere tutto il resto delle sue dichiarazioni, se siete interessati, continuate a leggere…