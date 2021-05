1 Raffaella Mennoia difende Giulia

È la spalla destra di Maria De Filippi e nei suoi programmi svolge il ruolo di autrice. Parliamo di Raffaella Mennoia, la quale di tanto in tanto ci tiene ad intervenire sui social per fare dei dovuti appunti. Stavolta ha deciso di prendere la parola per difendere un’allieva di questa edizione di Amici 20. Facciamo riferimento, nella fattispecie, a Giulia Stabile.

La giovane ballerina dopo una lunga fase di selezioni è riuscita a conquistare il posto nell’Accademia e raggiungere, grazie al suo talento, il serale e giocarsi così la possibilità di vincere il talent. All’interno della trasmissione televisiva Giulia Stabile ha trovato l’amore in Sangiovanni, ma si è spesso raccontata (lo hanno fatto anche i suoi genitori per lei) e sono emerse delle questioni molto delicate dal suo passato.

La danzatrice, infatti, è stata vittima di bullismo e dunque gli attacchi gratuiti sul web non sono di certo d’aiuto. Critiche che sono emerse nel momento in cui Raffaella Mennoia ha postato un video di una delle esibizioni della ballerina, con su scritto: “Se penso a quando hai fatto il tuo provino. Brava Giulia spero che il tuo percorso sia di esempio e di coraggio a tutte quelle ragazze che come te hanno subito parole di cattiveria..”

Poco dopo, come dicevamo, Raffaella Mennoia è stata costretta ad intervenire con alcune storie su Instagram e prendere le parti della ballerina di Amici 20. Andiamo dunque a leggere la parole utilizzare dall’autrice in merito a quanto accaduto nel suo profilo social…