Raffaella è l’ultima entrata nella scuola di Amici 24 ed è già al centro di un triangolo amoroso che coinvolge Luk3 e Alessia. Ma c’è altro della sua vita privata e professionale. Conosce infatti molto bene Mattia Zenzola essendo stata sua partner di ballo. mMa loro hanno anche avuto una breve relazione. Ecco cosa abbiamo scoperto.

In passato Raffaella di Amici 24 ha avuto una relazione con Mattia Zenzola

Nella scuola di Amici 24 è arrivata da circa un paio di settimane una nuova ballerina di latino americano, Raffaella, voluta da Deborah Lettieri. Molto brava, specialmente nel ballo di coppia, negli ultimi giorni è al centro del gossip per essere finita all’interno di un triangolo amoroso che coinvolge anche Luk3 e Alessia.

Proprio nel daytime di ieri siamo venuto a sapere che Luk3 e Alessia hanno avuto una relazione (anche se la produzione non ci ha mai fatto vedere nulla). Si sono lasciati un paio di giorni prima che entrasse Raffaella e poi dopo l’ingresso della ragazza Luk3 si è molto avvicinato a lei e hanno iniziato a flirtare. Questo ha fatto soffrire molto Alessia che è anche scoppiata a piangere e si è sfogata per la grande delusione.

LEGGI ANCHE: Valerio Scanu racconta di essere stato diffidato dallo staff di Anna Oxa

Ma tornando a parlare proprio di Raffaella, sicuramente tutti avrete notato il grande feeling nel ballo con Mattia Zenzola. In studio ha fatto due esibizioni, entrambe con lui e si è vista la grande chimica tra loro. Ecco, c’è un motivo per questo: Raffaella e Mattia sono stati per molti anni partner di ballo, partecipando a molte gare insieme. Sono una coppia nella danza dal 2019, quando avevano lei 12 anni e lui 16. Tra l’altro sui social ci sono molte pagine fan su di loro con vari video delle loro esibizioni.

M non finisce qui, perché a quanto pare Raffaella e Mattia sono stati partner anche nella vita, anche se per poco tempo e comunque quando erano giovanissimi. Come lo sappiamo? Abbiamo ritrovato un vecchio articolo del Corriere della Sera risalente alla vittoria di lui ad Amici (era il 2023). Nel pezzo ci sono dichiarazioni di amici, famigliari e compagni della scuola di danza e tra questi c’è appunto anche Raffaella. Lei stessa ha detto:

“Quando ho cominciato a ballare con Mattia avevo 12 anni e lui 16. Era il 2019. Ci siamo anche innamorato per un periodo, nonostante eravamo molto piccoli. Dopo l’infortunio di Mattia dello scorso anno, abbiamo deciso di separarci come partner di ballo”.

Come detto, la loro relazione risale a quando erano giovanissimi e non è durata molto. Ma comunque sono rimasti grandi amici e il loro rapporto si nota quando ballano.