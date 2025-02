Una rivelazione che ha lasciato basiti gli ospiti e il pubblico de La Volta Buona quella che ha fatto oggi Valerio Scanu. Qualche anno fa, infatti, ha ricevuto una diffida dallo staff di Anna Oxa a causa della sua esibizione a Tale e quale nei panni della nota cantante. Ma non è come si pensa. Ecco cosa è successo.

La diffida ricevuta da Valerio Scanu da Anna Oxa

Oggi pomeriggio, a La Volta Buona, a inizio puntata sono stati presenti sul divano con Caterina Balivo tanti ospiti per parlare del Festival di Sanremo e non solo. Tra questi c’era anche Valerio Scanu, ormai presenza fissa del programma e vincitore della kermesse nel 2010.

Attualmente Scanu è tra i concorrenti di Ora o mai più e in passato è stato anche a Tale e quale (di Carlo Conti) regalando grandi performance e imitazioni eccellenti. Tra le tante imitazioni degne di nota ed eseguite egregiamente c’è quella di Anna Oxa. Il cantante, grazie anche al trucco, aveva una somiglianza incredibile con l’artista. E questa somiglianza gli è anche costata una diffida da parte dello staff della Oxa. Perché? A quanto pare tutta colpa di uno scambio di foto.

Valerio Scanu ha infatti raccontato che di aver ricevuto questa diffida da parte del managment di Anna Oxa perché una testata giornalistica aveva fatto un articolo sull’artista ospite ad Amici, ma aveva usato la foto di Scanu a Tale e quale. Ma cosa c’entrava lui con questo errore giornalistico? “Secondo delle persone che le stavano attorno, o non so di preciso, io avrei fatto un maneggio tipo hacker, sfruttando la sua immagini per farmi pubblicità”, ha spiegato il cantante. Lui all’inizio pensava fosse uno scherzo, ma purtroppo non era così. Comunque poi è finita lì, perché Scanu era appunto totalmente estraneo ai fatti.

Comunque lo scambio di Valerio Scanu e Anna Oxa è avvenuto anche in un’altra occasione. L’enciclopedia di Bartoletti, in cui si parlava di tutti i vincitori di Sanremo, aveva inserito la foto di Scanu nelle vesti di Oxa insieme a Fausto Leali quando si esibirono in una puntata di Ballando con le stelle.