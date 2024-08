Nel pomeriggio di oggi Greta Rossetti ha risposto alla domanda di una fan e in molti hanno interpretato le sue parole come una stoccata a Sergio D’Ottavi. Ecco cosa sta succedendo.

La verità di Greta Rossetti

Il rapporto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, alcuni mesi dopo il GF, a partire dal mese di giugno 2024 non è più molto chiaro. In quel periodo si erano lasciati per poi fare pace poco dopo ma i fan ancora non sono del tutto sicuri se si siano ripresi oppure rimasti solo amici.

Il tutto è ancora più oscuro nel momento in cui le loro apparizioni sui social insieme si sono fatte sempre più sporadiche. Per non parlare del fatto che, dopo aver abituato i follower a vederli trascorrere molto tempo uniti, hanno deciso di trascorrere le vacanze distanti.

In queste ore, in aggiunto a tutto, ha fatto capolino la risposta che Greta Rossetti ha dato a una sua fan dopo aver aperto un box domande su Instagram. Questa persona le ha chiesto come capire quando una relazione è terminata:

“Quando non ci sono più cose in comune. Quando non c’è più dolcezza e attenzioni. Ma soprattutto quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c’è più spazio per te“.

La presunta frecciatina di Greta Rossetti a Sergio D’Ottavi

Questa risposta è sparita subito dopo dal profilo Instagram di Greta Rossetti perché, come ha lasciato intendere lei stessa poco dopo, in molti pensavano si trattasse di una frecciatina a Sergio D’Ottavi. Non ha fatto nomi ma in un video ha spiegato:

“Ho deciso che non risponderò più al box domande perché ogni risposta che do sui consigli che mi chiedete, la rendete una cosa mia personale e fate un disastro. Non è che ogni volta è una frecciatina ma solo un mio pensiero”.