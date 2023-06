NEWS

Andrea Sanna | 3 Giugno 2023

Rai

Spuntano i primi rumor sui promossi e bocciati in casa Rai per la stagione 2023/2024. Ecco quanto è emerso a riguardo

La stagione Rai

La Rai è al lavoro per la stagione televisiva 2023/2024. I nuovi vertici dopo le recenti nomine stanno seguendo le indicazioni del neo AD Roberto Sergio e le linee del Governo Meloni di premiare i programmi che hanno ottenuti ascolti importanti.

Fatto dunque questo appunto, il direttore generale Giampaolo Rossi, con l’aiuto del direttore prime time Marcello Ciannamea e del direttore daytime Angelo Mellone, inizieranno i vari colloqui con i conduttori dei programmi televisivi. Questo permetterà dunque di delineare quello che sarà il palinsesto autunnale e invernale 2023/2024 in Rai.

Secondo alcune fonti interne, come fa sapere Affari Italiani tra i confermati ci sarebbe Alberto Matano, alla guida de La Vita In Diretta su Rai 1. Il presentatore ha sempre fatto ascolti importanti, dando filo da torcere alla concorrenza.

Alla conduzione di Report resta anche Sigfrido Ranucci, che potrebbe spostarsi alla domenica secondo i rumor e prendere la fascia occupata da Fabio Fazio. Solo qualche inviato cambierà invece nel programma Rai Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, confermatissima peraltro.

Linea Verde troverà conferma nella prossima stagione Rai. La trasmissione troverà spazio alla domenica e sarà condotta dalla coppia formata da Beppe Convertini (a dispetto di quanto dicevano le malelingue sul suo possibile addio) e Peppone Calabrese. La trasmissione, leader di fascia e di ascolti record è stata dunque promossa. Soffermandoci invece su Linea Verde Life del sabato troveremo Monica Caradonna ed Elisa Isoardi.

Chi non rivedremo invece in Rai? A quanto pare “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, non lo rivedremo. Ma la conduttrice potrebbe spostarsi su Rai 3 con una nuova trasmissione di approfondimento.

A differenza di quanto si vociferava nei giorni scorsi, non vi è nessuna variazione (nemmeno alla conduzione) per Uno mattina in famiglia. Ritroveremo infatti Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli, Gianni Ippoliti e Monica Setta. Quest’ultima oltretutto proseguirà con ben 4 programmi divisi sulle tre reti Rai.

Bella Ma di Pierluigi Diaco lo rivedremo ancora su Rai 2 ma in una fascia oraria differente.

Al momento si tratta di indiscrezioni e servirà attendere la presentazione della stagione 2023/2024 in programma venerdì 7 luglio. In questa giornata saranno definite tutte le trasmissioni del palinsesto Rai.