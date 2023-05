Raimondo Todaro ha chiesto scusa a Mattia prima della finale di Amici 22: il retroscena e il motivo

NEWS

Debora Parigi | 23 Maggio 2023

Amici 22

La confessione di Raimondo Todaro su cosa è successo con Mattia Zenzola

Sabato 20 maggio è andato in onda uno speciale di Verissimo dedicato ad Amici 22. Silvia Toffanin ha avuto ospiti in studio i 4 finalisti dell’edizione e i professori che li hanno accompagni in questo percorso. Hanno quindi parlato Isobel che ha ricevuto la sorpresa di Alessandra Celentano, Wax che ha abbracciato Arisa, Angelina che ha ricevuto belle parole da Lorella Cuccarini. Infine è toccato al vincitore Mattia Zenzola che poi ha ricevuto la sorpresa di Raimondo Todaro.

Nell’intervista insieme, l’insegnante di latino-americano ha parlato della grande emozione provata proprio in veste di professore. La vittoria in particolare è stata davvero importante proprio per la sua disciplina. “Mattia mi ha regalato il sogno più grande”, ha detto Todaro. “Io avevo un compito arduo che era quello di andare in una trasmissione meravigliosa che si faceva da più di 20 anni, dove il latino comunque non è mai emerso come secondo me meritava. Quindi l’obiettivo era arrivare nel più breve tempo possibile a far vincere un latinista. Era una cosa impossibile finché poi non è arrivato Mattia”.

Per la Finale di Amici 22 Raimondo Todaro era davvero teso, forse più di Mattia Zenzola. Ma non solo, il prof di ballo ha anche fatto un gesto importante. Come chi ha visto l’edizione sa, Todaro ha più volte fatto la predica al suo allievo, spesso in modo molto acceso. Quindi alla vigilia della Finale ci sono state le scuse. “Il giorno prima della finale gli ho chiesto scusa per averlo sgridato tante volte”, ha rivelato Raimondo a Silvia Toffanin. “Però in quel momento per me era la cosa giusta da fare per alzare quella coppa quindi ritornando indietro lo sgriderei ancora”.

Prima che la conduttrice potesse concludere la puntata, Mattia ha voluto rispondere a queste scuse del suo insegnante. “Scusa di nulla. Non sei stato solo un insegnante di danza ma di vita per me”, ha detto il ballerino ancora molto emozionato per la vittoria.