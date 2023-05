NEWS

Nicolò Figini | 23 Maggio 2023

Nek è andato in Emilia Romagna per aiutare i volontari a spalare il fango dopo l’alluvione. Insieme hanno cantato “Laura non c’è”

Nek aiuta l’Emilia Romagna

Per giorni in Emilia Romagna la pioggia non ha dato tregua per un attimo e ha causato solamente disastri e vittime. Adesso, piano piano, la situazione sembra star migliorando mentre la popolazione cerca di tornare alla vita di prima spalando il fango che l’alluvione ha lasciato per le strade. Ad aiutare le persone anche vari artisti. Non solo economicamente ma anche con la loro presenza. Tra questi anche Nek.

Il cantante, infatti, ha pubblicato dei video (come possiamo vedere qui sotto) all’interno dei quali si mostra all’opera. Nel suo account Instagram, quindi, ha registrato una serie di filmati a Forlì: “Solo insieme ci rialzeremo, come sempre“. Filippo Neviani, questo il suo vero nome, si è unito ai volontari per dare una mano a chi in questi giorni ha perso davvero tutto.

Nek ha cercato di tenere alto il morale delle persone lì presenti intonando i suoi più grandi successi. Nel video, infatti, si sente un coro di gente cantare “Laura non c’è“, brano portato al successo nel 1997 al Festival di Sanremo. Per un attimo, perciò, i volontari hanno sorriso e ballato dimenticando la fatica. In seguito ha mostrato le strade alluvionate ricoperte di fango e detriti.

Nei giorni scorsi l’artista aveva espresso la sua vicinanza alla popolazione colpita: “Sono vicino a tutte le persone che stanno vivendo questa situazione terribile“. Così come lui anche Laura Pausini si è rimboccata le maniche insieme ai genitori, i quali sono stati immortalati a spalare fango: “Mamma e Babbo. 75 + 78 anni. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai“.

