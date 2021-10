1 Raimondo Todaro lancia una sfida a Carola Puddu

Visto ciò che è stato detto in puntata domenica scorsa, ovvero Alessandra Celentano si lamentava di Serena e dell’apertura della gamba non soddisfacente. Cosa che secondo l’insegnante di danza classica non la rende completa. Raimondo Todaro, però, la pensa in maniera diversa e ha lanciato un guanto di sfida a Carola Puddu:

A seguito di quanto avvenuto nell’ultima puntata, e ovviamente mi riferisco alla discussione avvenuta con Alessandra Celentano su Serena, ho deciso di far capire alla maestra quale sia il mio punto di vista e mi trovo costretto a chiamarti in causa. Penso sia giusto vi mettiate alla prova. Non ho mai voluto mettervi in crisi. Sostengo che una buona apertura delle gambe e un bel collo del piede siano requisiti per un buon danzatore, ma non tutti! Ci sono ottimi ballerini che nei loro stili riescono magistralmente anche senza di essi. La danza è fatta di tante altre cose. Dovrai imparare una coreografia di latino puro. […] Mi metterò a disposizione per insegnarti personalmente dalla A alla Z. […] Nulla di personale nei tuoi confronti. […] Ps. Salutami Luigi.

Raimondo Todaro, quindi, ha punzecchiato Carola citando anche Luigi Strangis, per il quale prova un certo interesse. La situazione, comunque si è rifatta seria con la risposta di Alessandra Celentano:

Sono molto felice che Raimondo Todaro abbia scelto Carola per far capire le sue ragioni (ammesso che ne abbia) perché per lei sarà un momento di crescita. […] Per par condicio, e soprattutto perché non voglio che Serena rimanga indietro rispetto a Carola con lo studio del latino americano, intendo assegnare lo stesso compito anche a Serena di rimbalzo. Immagino non avrà nulla in contrario. Anzi, non capisco come non abbia pensato lui stesso di dimostrare il suo pensiero attraverso Serena. […]

Vedremo come andrà a finire questo compito assegnato da Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Continuate a seguirci per tante altre news. QUI per il video completo.