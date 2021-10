1 La gelosia di Luigi Strangis

Negli ultimi giorni ad appassionare il pubblico di Amici 21 è stato il legame nato tra Luigi Strangis e Carola Puddu. Come sappiamo infatti tra il cantante e la ballerina è nata una bella amicizia e a quel punto in molti hanno ipotizzato che tra i due potesse esserci un flirt in corso. Tuttavia sembrerebbe che le cose non stiano così. Inaspettatamente infatti Carola ha fatto chiarezza sulla situazione. Parlando con Luigi stesso ha affermato di non essere interessata a lui, volendosi concentrare solo sul ballo e sul suo percorso all’interno della scuola. Ciò nonostante nel daytime di oggi è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Rudy Zerbi infatti ha deciso di far entrare in casetta un nuovo allievo, Simone, che potrebbe sostituire Giacomo. Quest’ultimo infatti non sta lavorando al meglio delle sue possibilità. Per questo motivo l’insegnante ha deciso che se nei prossimi giorni il suo alunno non dovesse migliorare, lo sostituirà proprio con Simone.

A mostrare un particolare interesse per il neo entrato è stata così proprio Carola Puddu. La ballerina a quel punto chiacchierando con Luigi Strangis ha ammesso di essere rimasta colpita da Simone, e non è escluso che nei prossimi giorni i due decidano di conoscersi meglio. Luigi nel mentre, pur cercando di non darlo a vedere, si è alquanto ingelosito, e il pubblico si chiede già cosa accadrà.

Chi sarà dunque ad avere la meglio e a conquistare il cuore di Carola? In attesa di scoprirlo rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando la produzione di Amici 21 ha dovuto rilasciare un comunicato a seguito di una polemica scoppiata sui social.