Ex dama contro Gemma Galgani

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, alcuni utenti del web hanno notato che dal profilo Instagram di Barbara De Santi è partito un dissing nei confronti di Gemma Galgani. L’ex dama del parterre sembra aver avuto qualcosa da dire alla torinese. Così sui social si è abbondantemente sfogata, facendo dell’ironia e lanciando frecciatine niente male.

Nella giornata di ieri, infatti, la De Santi ha postato una serie di storie dove, immancabilmente, ha dato contro a Gemma Galgani, lanciando accuse piuttosto piccate nei confronti dell’ex collega di Uomini e Donne. Senza troppi giri di parole, infatti, Barbara ha scritto quanto segue:

“Gianni ha trovato il loro bacio romantico, a Tina ha fatto senso e a me ha fatto morire dalle risate“, ha scritto commentando la puntata di ieri dove c’è stato il bacio tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore. Ma non solo. Perché a quanto pare Barbara De Santi ha avuto qualcosa da aggiungere ancora e ha sferrato delle precise frecciatine alla dama. Ecco cosa ha detto: “Ah no, quel lampadario che porti all’orecchio, quella patacca al dito che sventoli davanti alle telecamere, la dentiera, il lifting e le te**e non sono sponsorizzazioni!? No, no ci mancherebbe”.

Ecco le storie estrapolate dal profilo Instagram di Barbara De Santi, dove c’è un chiaro attacco a Gemma Galgani…

Storie Instagram di Barbara De Santi

Così Barbara De Santi non si è risparmiata su Gemma Galgani. Chissà cosa ne penserà della sfilata andata in onda oggi, dov’è arrivato il gavettone di Tina Cipollari nei confronti della Dama. Sarà curioso anche scoprire se Gemma, in qualche modo, deciderà o meno di replicare all’attacco dell’ex di Uomini e Donne. Nell’attesa di scoprirlo continuate a seguirci per altre news e curiosità sulla trasmissione e sui suoi protagonisti.

