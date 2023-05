NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Maggio 2023

Amici 22

La serata evento con protagonisti Raimondo Todaro e i suoi allievi

Grandi notizie per tutti i fan di Raimondo Todaro. Tra pochi giorni infatti il ballerino tornerà a esibirsi sul palco, in occasione di una serata evento, e a danzare con lui saranno alcuni degli allievi che in questi due anni ha seguito ad Amici di Maria De Filippi. Ma andiamo a scoprire di più su questo atteso spettacolo. Il prossimo 2 giugno, al Teatro Metropolitan di Catania, si terrà lo show “Una serata da s-ballo” e protagonista della serata sarà proprio Raimondo. Il ballerino però non sarà solo. Al suo fianco infatti ci saranno alcuni ex concorrenti di Amici.

Ma chi salirà sul palco con Todaro? Ad affiancare l’insegnante ci saranno Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli direttamente dalla 21esima edizione. Ma non solo. A ballare con Raimondo saranno anche Alessio Cavaliere, Benedetta Vari e il vincitore di Amici 22 Mattia Zenzola.

I biglietti per accedere a questo spettacolo evento con Raimondo Todaro e i suoi allievi di Amici sono disponibili per l’acquisto sul sito del Teatro Metropolitan, e stanno già andando a ruba. I prezzi partono da €22,00, fino ad arrivare a €35,00 per la platea.

In queste ore intanto Mattia è tornato sui social e ha scritto un lungo post per ringraziare tutti coloro che l’hanno supportato. Zenzola in più ha speso anche delle bellissime parole per Raimondo, per i professionisti del talent show e per la stessa Maria De Filippi. Queste le sue dichiarazioni: “Un sentito grazie a tutti i meravigliosi professori che sono stati fondamentali nella mia crescita, in particolare al mio professore Raimondo, la persona che mi ha preso per mano e accompagnato lungo questo cammino. Grazie Umberto, Francesca e tutti i professionisti per il lavoro svolto in sala e sul palco. Grazie a tutto lo staff per il lavoro svolto dietro le quinte e per avermi sopportato. Maria, per te un solo grazie non basta, perché hai reso Amici una grande famiglia dove si è sempre respirato amore”.