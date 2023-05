NEWS

Nicolò Figini | 18 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

In queste ore Vladimir Luxuria è intervenuta per chiarire alcune dichiarazioni sui Jalisse che sono state fraintese

Le dichiarazioni di Vladimir Luxuria sui Jalisse a Novella

Nel numero di Novella 2000 della settimana scorsa Vladimir Luxuria, opinionista all’Isola dei Famosi 2023, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha espresso il parere sui naufraghi. Tra questi non sono mancate alcune parole sul gruppo musicale dei Jalisse.

Nella chiacchierata con il collega Fabrizio Barbuto, tuttavia, l’ex parlamentare usava un’espressione che qualcuno ha ingiustmente finito per malinterpretare.

Nel passaggio dell’intervista in cui si parlava dei Jalisse Luxuria ha scherzato su un “divorzio” della coppia formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, e c’è stato chi quella battuta l’ha presa sul serio.

In ragione del legame di amicizia che da anni lega Vladimir Luxuria ai due cantautori, l’opinionista ha quindi deciso di fare ufficialmente chiarezza.

Con intelligente umorismo Luxuria ha usato sì la metafora della separazione, ma riferendosi unicamente alle dinamiche del gioco.

Vladimir Luxuria e i Jalisse: un’amicizia a tempo di musica

Il “divorzio” di cui parlava, insomma, si rifaceva solo a un’eventuale divisione delle coppie all’interno del reality, cosa che peraltro è accaduta. Dalle ultime due puntate, infatti, i naufraghi sono divisi in due squadre e le coppie preesistenti sono scoppiate per formare hombres e chicas.

D’altra parte sarebbe stato impossibile pensare a una qualche forma di attacco da parte di Vladimir Luxuria verso i Jalisse. Non solo perché la Drusian e Ricci sono tra i pochi concorrenti del reality che non abbiano ancora litigato tra loro, ma anche per la storica amicizia che da anni lega l’ex parlamentare al celebre duo.

Nel 2002, per fare solo un esempio, Alessandra Drusian e Vladimir Luxuria si sono conosciute sul set del musical Emozioni, diretto da Sergio Japino e con le musiche di Lucio Battisti.

Nel corso della lunga tournée c’era anche Fabio, di conseguenza il “trio” ha avuto occasione di conoscersi molto bene, mantenendo quel sereno rapporto professionale e non solo, che dura ancor oggi.

Le parole di Vladimir Luxuria non nascondevano dunque alcuna malizia, anche se possono essere state fraintese da certi lettori.

