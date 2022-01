1 Polemica su Raimondo Todaro

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica sul web è stato Raimondo Todaro. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere cosa è accaduto. Come sappiamo alcuni giorni fa il professore di Amici 21 ha chiesto alla produzione che potesse esserci una sfida con eliminazione diretta tra il suo ballerino Christian e Cristiano, allievo di Alessandra Celentano. A giudicare lo scontro è stato così Garrison, che ha deciso di eliminare proprio Cristiano. Al momento del verdetto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Raimondo infatti ha portato le mani in aria, imitando il gesto che si usa per indicare la forza, e ha fatto una linguaccia (QUI per il video). Sui social però la reazione del maestro ha scatenato una lunga polemica.

Secondo i più infatti Raimondo Todaro avrebbe voluto schernire non solo Alessandra Celentano, ma anche lo stesso Cristiano. Le cose, naturalmente, non stanno affatto in questo modo e a seguito dei commenti maligni l’insegnante è stato costretto a intervenire. Con un post sui social il professore di Amici 21 ha spiegato che quella reazione era rivolta proprio a Christian, ed è un gesto che si scambiano da mesi. Queste le dichiarazioni di Raimondo:

“Questo è il nostro gesto, ce lo facciamo da mesi, appena entriamo in studio, durante le pubblicità, prima e dopo un ballo. Mi hanno detto che sia stato frainteso nell’ultima puntata e mi dispiace”.

Con poche parole così Raimondo Todaro ha messo a tacere le malelingue del web. Alcuni giorni fa nel mentre a lanciare una frecciatina all’insegnante di Amici 21 è stato nientemeno che Simone Di Pasquale. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le dichiarazioni del ballerino.