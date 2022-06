1 Nunzio e Todaro in vacanza insieme

Non si sono mai persi di vista Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano dopo Amici 21. L’insegnante (riconfermato anche nella prossima edizione del talent show) e il ballerino tanto discusso dalla maestra Alessandra Celentano stanno trascorrendo del tempo insieme in vacanza. Senza dimenticare però il lavoro. Spesso infatti al termine del programma condotto da Maria De Filippi abbiamo visto i due lavorare fianco a fianco in diverse occasioni.

Ora, però, è tempo di godersi un po’ di relax, tra risate e sorrisi. E quale modo migliore se non immortalare il tutto sui social? Così I due tra foto e selfie hanno documentato i bei momenti sui loro profili Instagram, mandando in visibilio i fan, che non aspettavano altro che rivederli più uniti che mai. Un rapporto docente-allievo che va oltre e che può consolidarsi sicuramente in una bella amicizia. Anche perché, come ricorderemo anche in seguito, i due si conoscono davvero da tanto tempo.

“Siamo o non siamo la coppia dell’estate?”, si legge nella didascalia pubblicata da Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano che, con fare divertito, hanno commentato così il loro incontro a Fondachello. Ad accompagnare queste divertenti parole una foto che vede il prof di Amici e il ballerino sorridenti e felici.

Il post di Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano

Ma non solo. Anche tra le storie di Instagram troviamo dei contenuti e uno di questi riguarda proprio un’altra foto che Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano hanno scattato nella giornata odierna.

Storia Instagram di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano appaiono davvero felici di poter trascorrere delle giornate in compagnia l’uno dell’altro. Sarà curioso scoprire se i due avranno il piacere di lavorare ancora insieme in futuro. Intanto qualche tempo fa proprio Nunzio ha parlato del rapporto con il suo insegnante. Andiamo a rileggere le sue parole…