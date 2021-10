1 Raimondo Todaro e Mattia di Amici 21 da piccolo

Raimondo Todaro, nuovo professore di Amici 21, ha in queste ore pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme a un bambino. Lo vediamo, infatti, qualche anno fa nel dietro le quinte di un evento. Intorno all’immagine alcune scritte: “Mi è arrivata questa foto. La domanda è: Chi è il bimbo in questione?“. In molti, a quanto pare, hanno tentato di dare una risposta e tanti hanno indovinato. Guardandolo bene, infatti, possiamo notare una certa somiglianza proprio con uno dei ballerini concorrenti della nuova edizione del talent di Maria De Filippi.

Come possiamo vedere anche dalla Storia successiva su Instagram, infatti, Raimondo ha svelato il mistero. Si tratta di Mattia Zenzola: “Avete indovinato tutti. Certo, stessa faccia da schiaffi“. Nello scatto, inoltre, come ulteriore aiuto per i suoi fan aveva messo anche una grande lettera M. Non solo loro due, ma anche Dario già conosceva l’insegnante Veronica Peparini. Diverse fotografie sul web, infatti, lo hanno dimostrato ritraendoli insieme anche in compagnia di Andreas.

Tornando a Raimondo Todaro, invece, oltre che ha pubblicare scatti con i suoi alunni da piccoli, di recente ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del suo ritorno di fiamma con Francesca Tocca. Ne hanno dato un’anticipazione scambiandosi un tenero bacio in una delle passate puntate pomeridiane di Amici 21. Al settimanale Chi, poi, entrambi i diretti intervistati hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla loro storia:

Come siamo tornati insieme io e Raimondo? Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme’. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati.

