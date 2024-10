I fan di Raimondo Todaro si sono preoccupati dopo averlo visto in ospedale. Ecco cosa è successo al ballerino e come sta ora

Cosa è successo a Raimondo Todaro e come sta? Ha fatto un po’ preoccupare una storia Instagram pubblicata dal ballerino ed ex prof di Amici mentre era su un letto di ospedale. Il marito di Francesca Tocca ha dato delle spiegazioni e vi diciamo come stanno le cose.

Le condizioni di salute di Raimondo Todaro

Non possiamo nascondere che i fan di Raimondo Todaro si siano un po’ preoccupati quando l’altro giorno il ballerino di latino-americano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram mentre si trovava su un letto di ospedale. Per non lanciare allarmismi aveva scritto: “Non cercatemi per i prossimi tre giorni, ho il tagliando da fare”.

Nonostante queste parole, però, un po’ di ansia c’è stata per i fan che hanno riempito l’ex prof di Amici di messaggi. In tanti gli hanno dato sostegno e gli hanno chiesto cosa fosse successo. Lui poi, nella giornata di oggi, ha messo un’altra storia con scritto: “Tutto bene e grazie a tutti dei messaggi”.

Quindi niente di cui preoccuparsi, ma comunque in molti vogliono sapere cosa sia successo a Raimondo Todaro. In pratica alcuni anni fa, nel 2020 per la precisione, Todaro ha fatto una terribile scoperta dopo essersi sottoposto ad alcuni controlli. Il ballerino si sottopose a un’appendicectomia e scoprì di avere due tumori maligni all’intestino. Quindi fu operato per toglierli. A tal proposito, ciclicamente deve sottoporsi ad alcuni controlli di routine per vedere che vada tutto bene.

Raimondo Todaro non raccontò subito cosa gli era successo, ma lo ha fatto lo scorso anno mentre era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il ballerino raccontò di quanto è stato duro quel periodo e anche la paura che ha vissuto. “Il lavoro mi ha aiutato, perché era l’unico momento in cui non pensavo alla malattia”, disse nel programma di Canale 5. “Ero a pezzi, fisicamente, cercavo di sorridere e non far vedere niente a nessuno. Parlare di paura è poco, te la fai sotto. Ora sto meglio, però continuo a controllarmi”.