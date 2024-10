Dopo la puntata di ieri sera, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi hanno espresso la volontà di abbandonare la casa del Grande Fratello.

Cosa sta accadendo al Grande Fratello

Nonostante il Grande Fratello sia iniziato soltanto da un mese, all’interno della casa sembrerebbero esserci già diverse tensioni tra alcuni concorrenti. Solo ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality show, durante la quale non sono mancati accesi scontri tra gli inquilini. In particolare a non passare inosservato è stato il botta e risposta tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta durante le nomination. Come abbiamo visto, ormai l’ex Velina di Striscia La Notizia ha deciso di chiudere con il modello e di proseguire la conoscenza con Javier Martinez. Nel mentre dopo la puntata è accaduto qualcosa di inaspettato.

Proprio Lorenzo infatti ha manifestato la voglia di abbandonare la casa e a quel punto, mentre stava chiacchierando con Helena Prestes e Jessica Morlacchi, ha affermato: “Io me ne voglio andare. Voglio fare altre esperienze. Sono arrivato al livello che non sopporto più la metà di loro. È abbastanza critica come cosa. Può andare solo a peggiorare”.

A sorpresa però è arrivata l’inaspettata reazione di Jessica, che a sua volta ha affermato di voler abbandonare il Grande Fratello. La cantante infatti ha aggiunto: “Tu vuoi andare a casa? Anche io. Non ce la faccio più”.

Naturalmente le dichiarazioni dei due gieffini non sono passate inosservate e i fan del reality show di Canale 5 si stanno già chiedendo cosa accadrà nei prossimi giorni. Lorenzo e Jessica potrebbero davvero abbandonare la casa a un mese dall’inizio del gioco? Non resta che attendere per saperne di più. Spolverato nel mentre, dopo aver chiuso con Shaila, si è riavvicinato a Helena Prestes e di certo il pubblico attende di scoprire come evolverà il loro rapporto.