Ramon scrive una lettera alla Celentano e le regala i suoi boxer leopardati (VIDEO)

1 La lettera di Ramon alla Celentano

Nella puntata di Amici 22 in onda domenica 25 settembre la maestra Alessandra Celentano ha sospeso a Ramon la maglia per una questione di decoro nel suo modo di vestirsi, cioè sempre in costume. Il ballerino ha cercato di sdrammatizzare con una serie di battute che hanno fatto divertire lo studio e anche la sua insegnante.

Comunque è dovuto tornare in casetta e la redazione gli ha fornito un pigiama lungo blu di seta che ha subito indossato. Con la sua solita ironia si è mostrato agli altri e si è comportato come sempre con estrema grazia. Ma non solo, ha deciso di scrivere una lettera alla Celentano.

C’è stato quindi un incontro con lei in sala prove (dove Ramon si è presentato col nuovo pigiama) e, seduti l’uno di fronte all’altra, il ballerino ha letto la lettera alla Maestra. Ecco le sue parole:

“Cara Maestra Celentano, le scrivo questa lettera indossando il meraviglioso pigiama di seta blu che mi ha fatto recapitare. Purtroppo durante la puntata ho cercato di sdrammatizzare il momento, ma le volevo dire un paio di cose. In primis volevo chiederle scusa se i miei atteggiamenti all’interno della casetta le sono risultati poco consoni. E in secondo luogo le volevo dire che è vero che sono un ballerino classico e devo sempre avere un certo atteggiamento nella vita quotidiana, ma io mi ritengo diverso da tutti. I fighi di legno che se la tirano o camminano in ‘en dehors’ non mi rispecchiano. Io sono Ramon, un ragazzo normale come tutti e che quando deve dimostrare l’eleganza o l’essere puro classico lo fa danzando.

Alcune cose si possono evitare. Ma se io ho iniziato questo percorso ad Amici è anche per mettermi in gioco ed essere me stesso al 100%. Purtroppo o per fortuna non bado molto al fatto che mi stiano riprendendo o ascoltando. Perché se dovessi farlo, sarebbe controproducente per il programma. Adesso per sdrammatizzare e per fare pace, le voglio consegnare un regalo. Con la promessa che io Ramon sono un ballerino classico, ma anche un ragazzo un po’ pirla”.

Il ballerino ha infatti deciso di fare un regalo molto particolare alla prof, che è stato anche molto apprezzato. Ecco di cosa si tratta…