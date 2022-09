La scelta di Alessandra Celentano

Siamo nel pieno della seconda puntata di Amici 22, e anche oggi a far discutere il web è stata Alessandra Celentano. La maestra infatti ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo Ramon, per via di alcuni comportamenti del ballerino, non ritenuti dal suo punto di vista dignitosi. In questi giorni infatti l’allievo del talent show si è mostrato in casetta, dopo le lezioni, in pigiama, o mentre si faceva una maschera al viso. Ma non solo. La Celentano ha beccato diverse volte Ramon mentre si toccava le parti intime, e a quel punto ha deciso di revocargli, almeno per il momento, la maglia.

Nonostante inizialmente il pubblico e i professori siano scoppiati a ridere, pensando a uno scherzo, Alessandra ha spiegato il suo punto di vista, affermando come secondo lei i ragazzi debbano mostrarsi sempre impeccabili. A quel punto a intervenire è stata Lorella Cuccarini, che su tutte le furie ha criticato la sua collega. Ma non solo.

A prendere le difese di Ramon sono stati anche gli altri allievi di Amici 22, che hanno fatto notare ad Alessandra Celentano come il ballerino sia uno dei ragazzi che più si danno da fare in casetta per aiutare tutti. Tuttavia né le parole di Lorella, né tanto meno quelle degli altri allievi, sono servite a far cambiare idea alla maestra (QUI per il video completo).

Ciò nonostante la Celentano ha affermato come ciò non influisca sul pensiero artistico che ha di Ramon, e che continuerà a difenderlo per tutta la durata del programma.

