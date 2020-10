Raoul Bova irriconoscibile dopo aver perso 20 kg per un film (FOTO)

1 Al Festival del Cinema di Roma Raoul Bova appare irriconoscibile dopo aver perso 20 kg. Le foto

Questi ultimi anni per Raoul Bova non sono stati facili. Prima la morte del suo papà, poi a distanza di un anno e mezzo, nel novembre del 2019, Bova ha detto addio anche alla sua cara mamma Rosa. Periodo dunque che ha portato l’attore ad affrontare dei momenti complicati. Poi l’infortunio alla gamba che l’ha portato a star fermo un po’ e a metter su diversi chili. A raccontarlo è stato lui stesso tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni:

«Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ho detto basta»

I segni di questo delicato spaccato della sua vita, Roaul Bova se li porta nel cuore, ma è difficile non notare uno sguardo un po’ più malinconico. Ha bisogno di tempo per metabolizzare un lutto e un dolore incolmabile. Al suo fianco sempre la sua compagna Rocío, che non l’ha mai lasciato solo, nemmeno per un secondo.

Così Raoul Bova è ritornato in pubblico. L’attore si è presentato insieme alla sua bellissima Rocío Muñoz Morales sul red carpet del Festival del Cinema di Roma visibilmente cambiato. L’attore 49 enne, di origine romana, è parso irriconoscibile agli occhi dei più, dopo aver perso addirittura 20 kg. Ed ecco le foto che mostrano il cambiamento di Raoul Bova….

La coppia è stata protagonista del Festival del Cinema di Roma per la presentazione del cortometraggio Calabria Terra Mia, di Gabriele Muccino, dove entrambi sono protagonisti. Un racconto molto emozionante e d’amore, che ha come cornice il meraviglioso panorama della Calabria, per l’appunto. Proprio a proposito dei 20 kg persi, Raoul svela di aver ritrovato l’energia giusta:

«Mi alleno tutti i giorni. Vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia».

A proposito di set, attualmente, come già aveva anticipato a Novella 2000, Raoul Bova è a lavoro per la fiction Buongiorno mamma, che vedremo presto su Canale 5. Questo l’ha molto aiutato anche a ritrovare la sua forma dopo i 20 kg persi. Ma non solo, perché l’attore sta lavorando su altri progetti, tra cui il primo libro…