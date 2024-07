Ha suscitato molta curiosità la frase di Raul a Temptation Island quando ha detto che lui prende 6 stipendi al mese. Che lavoro fa Raul per avere una cifra così alta ogni mese? Dopo varie supposizioni e notizie, arriva finalmente la risposta direttamente dall’ex protagonista del reality.

Il lavoro di Raul di Temptation Island

Quando durante la quinta puntata di Temptation Island Raul ha detto “È una buona a nulla. Guadagno sei stipendi al mese”, riferendosi alla fidanzata mentre vedeva un video, il pubblico si è molto incuriosito. Che lavoro fa Raul? Questa è la domanda che ha iniziato a circolare sul web e ha portato il pubblico a fare ricerche ovunque.

Una certezza, che vi abbiamo riportato anche noi, è che Raul fa l’imprenditore. Ma il settore di appartenenza non era specificato da nessuna parte. Successivamente qualcuno aveva detto che lavorava in un negozio di mobili come dipendente, quindi il suo stipendio sarebbe stato normale, niente di eclatante.

LEGGI ANCHE: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza aspettano un bambino?

Ma adesso arriva finalmente la risposta alla domanda su che lavoro fa Raul di Temptation Islad. E a darla è stata proprio lui. L’ex protagonista del docu-reality ha infatti aperto un nuovo profilo TikTok e ha voluto caricare un video per salutare tutti i suoi fan e ringraziarli. E proprio sotto a quel video qualcuno gli ha fatto la fatidica domanda sul lavoro. Così lui ha dato la risposta che tutti aspettavano da giorni: “Ho una ditta di arredamenti”.

Ebbene sì, Raul è un imprenditore e possiede un’azienda che produce arredamento per la casa. Infatti andando a vedere le sue ultime storie su Instagram lo vediamo proprio in ufficio in questo grande store di arredamento. Tra l’altro ha scritto che è l’ultimo giorno di lavoro e poi inizieranno le vacanze. Sicuramente lo vedremo presto in compagnia di qualcuno degli altri fidanzati di Temptation Island.