Gravidanza in corso per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? I due ex protagonisti di Uomini e donne, che stanno ancora insieme nonostante le voci di crisi, hanno acceso il dubbio tra i fan. Il motivo? Una foto sospetta che lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco cosa sta succedendo.

Un figlio in arrivo per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza?

Ci ricordiamo tutti di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, due ex volti celebri di Uomini e donne. Spesso al centro dello studio (anche singolarmente) i due sono stati protagonisti per anni del programma di Maria De Filippi. E nella scorsa edizione, all’improvviso, decisero di lasciare il dating-show insieme.

Da quel momento su di loro ogni tanto spunta qualche notizia, in particolare inerente una loro presunta crisi o addirittura una separazione. Si era anche vociferato che si fossero lasciati e che lui era pronto a tornare a Uomini e donne a settembre. Per ora solo rumor, anche infondati, perché i due vanno d’amore d’accordo.

E vanno così tanto d’amore e d’accordo che c’è chi pensa che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza possano essere in attesa del loro primo figlio insieme. Se così fosse sarebbe una notizia davvero sconvolgente e allo stesso tempo bellissima, ovviamente. Ma da dove nasce questa convinzione?

In pratica Roberta e Alessando sono da un po’ in vacanza a Gaeta e proprio ieri lei ha messo una sua storia Instagram in cui tiene in braccio il suo cagnolino proprio sulla pancia. E ha scritto: “Ci siamo tutti, ma proprio tutti”. Questo specificare “tutti” e il mettere il cagnolino a coprire la pancia ha fatto pensare che Roberta Di Padua sia incinta, ma che aspetti ad annunciarlo.

Ovviamente sono soltano rumor, ipotesi che vengono dal web sulla base di questo contenuto social e basta. Per ora non si vedono pancini sospetti. Proprio Roberta ha messo varie foto sul suo profilo Instagram della vacanza e si vede un ventre molto piatto. Quindi pensiamo che siano solo idee dei fan, ma tutto è possibile.