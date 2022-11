NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Novembre 2022

Re Carlo III

Brutto momento per Re Carlo e la Regina consorte Camilla

Sono trascorsi due mesi da quando Re Carlo è salito al trono, dopo la morte della Regina Elisabetta. Allo stesso tempo Camilla ha ricevuto la nomina di Regina consorte, per volere della defunta sovrana. Da quel momento la coppia ha iniziato ad adempiere ai suoi doveri reali, e il prossimo 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster si svolgerà l’attesissima cerimonia di incoronazione. In queste settimane nel mentre il Re e la Regina consorte stanno facendo anche il giro del regno, per incontri ufficiali e altri impegni. Proprio nelle ultime ore i due monarchi sono arrivati a York, dove hanno avuto modo di incontrare anche i sudditi. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che ha turbato non solo i presenti, ma anche il web.

Un uomo tra la folla ha infatti lanciato una serie di uova contro Carlo e Camilla, scatenando l’indignazione dei sudditi. Per fortuna però il Re e la Regina consorte non sono stati colpiti, e nonostante lo shock per l’accaduto pare che la coppia stia bene. L’uomo in questione nel mentre è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine ed è stato così arrestato. Il video del momento nel mentre ha fatto il giro del web e in molti hanno commentato l’accaduto.

A man has been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort in York. Read more: https://t.co/D5u1c5OAdOpic.twitter.com/pF0FXq4oiU — BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) November 9, 2022

Qualche giorno fa nel mentre abbiamo appreso che tra Re Carlo e suo figlio il Principe Harry ci sarebbero altre tensioni in corso. Pare infatti che il Duca di Sussex abbia rifiutato l’offerta di suo padre di trascorrere il Natale a Londra con tutta la Royal Family. Ma non solo: Sembrerebbe anche che, stando a quello che riportano i tabloid, i rapporti tra Harry e la sua famiglia stiano per toccare il fondo, anche per via della biografia scandalo del Principe che sta per vedere la luce. Il romanzo infatti (che uscirà contemporaneamente in tutto il mondo il prossimo 10 gennaio) promette di svelare diversi segreti dei Windsor.

Che dunque non ci sia più modo per Harry di recuperare i rapporti con suo padre Carlo e suo fratello William? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.