1 Il video in cui Re Carlo piange per la Regina

Nella giornata di oggi l’Inghilterra sta rendendo l’ultimo omaggio alla Regina Elisabetta, defunta l’8 settembre 2022. Nel corso della celebrazione dei funerali dell’indimenticabile e amata sovrana, presente chiaramente anche suo figlio ed erede al trono Re Carlo III. Sua Maestà ha già tenuto il suo primo discorso e in questi giorni è accompagnato da Camilla e dai suoi figli. Tutti si sono uniti per onorare la Regina scomparsa.

La cerimonia ha avuto luogo presso l’Abbazia di Westminster. Ad officiare David Hoyle, decano di Westminster, accompagnato da Justin Welby, arcivescovo di Canterbury. Presenti all’interno dell’Abbazia circa 2000 persone, senza considerare le oltre 2 milioni di persone presenti a Londra per i funerali. Come da protocollo, sul finire della liturgia, è stato intonato l’inno ufficiale inglese che, dopo la morte della Regina Elisabetta, è diventato “God Save the King“.

Il brano risale a 277 anni fa e, come dicevamo, è stato cantato al funerale della monarca inglese più longeva. Un momento toccante e molto sentito che non ha risparmiato nemmeno la commozione di Re Carlo III. Il Sovrano si è lasciato andare alle lacrime, affranto dal dolore per la perdita di una donna straordinaria come sua madre, la Regina Elisabetta.

Ecco il video in cui Re Carlo III piange durante l’inno…

‘God Save the King’ sung at Queen Elizabeth II’s funeral at Westminster Abbey.



A song who’s history dates back 277 years being sung at the funeral of the longest reigning British monarch. A truly majestic and grand rendition bringing King Charles III to tears.#queensfuneral pic.twitter.com/1vkEcywFsB — Piece of Paper at Queen’s Funeral (@HOTDJester) September 19, 2022

Le immagini che vedono Re Carlo III in lacrime hanno fatto il giro del mondo e commosso il web. Nonostante le rigide regole di protocollo, che prevedono come il monarca debba non lasciare trasparire alcun velo di commozione, Re Carlo non è riuscito a trattenersi ed è anche comprensibile. Era davvero molto legato a sua madre e ora ritrovarsi a prendere in mano un’eredità così importante per lui non sarà di certo semplice.

Per Re Carlo III e la sua famiglia questi sono giorni molto complessi e, da ora in poi, sta a loro onorare la corona e mandare avanti il regno.

