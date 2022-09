1 Primi scontri al GF Vip 7

Questa sera finalmente parte il GF Vip 7 e tanta è la voglia del pubblico di scoprire cosa accadrà. Per la prima volta nella storia del reality, gli autori hanno deciso di non svelare il cast di Vipponi (fatta eccezione per tre nomi), e solo nel corso della diretta scopriremo chi sarà a varcare la porta rossa. Tante naturalmente in questi mesi sono state le indiscrezioni circa i possibili concorrenti, e solo pochi giorni fa a fare uno spoiler con i nomi dei presunti protagonisti è stato Davide Maggio. In queste ultime ore come se non bastasse è arrivata un’anticipazione che sta già facendo discutere il web.

Stando a quello che svela Pipol Tv infatti stasera nel corso della prima puntata del GF Vip 7 potrebbe esserci uno scontro di fuoco tra Sonia Bruganelli, opinionista del reality, e una Vippona. Di chi parliamo? Nientemeno che di Elenoire Ferruzzi! Da tempo il nome dell’attrice gira sul web e sembrerebbe dunque che stasera varcherà finalmente la porta rossa, dando il via al suo percorso. Questo quanto si legge a riguardo:

“Nella puntata di oggi verrà presentato il nuovo studio super tecnologico, i concorrenti che conviveranno in casa, e soprattutto un attesissimo scontro infuocato: quello tra la Bruganelli e l’attrice transgender Elenoire Ferruzzi. I toni non saranno pacati e potrebbe accadere di tutto!”.

