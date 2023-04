NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2023

Re Carlo III

Ecco chi si esibirà all’incoronazione di Re Carlo

Mancano esattamente tre settimane all’incoronazione di Re Carlo e della Regina consorte Camilla e ormai l’intera Gran Bretagna è in fermento per questo storico evento. La cerimonia si terrà il prossimo 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster, e attualmente sono in corso i preparativi affinché tutto si svolga senza intoppi. Come sappiamo, per volere di Sua Maestà in persona, i festeggiamenti saranno sobri e senza sfarzi, e gli occhi del mondo intero sono puntati sulla Royal Family. In questi giorni nel mentre abbiamo anche appreso che il Principe Harry, dopo mesi di dubbi e incertezze, parteciperà alla cerimonia e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà. Il Duca tuttavia farà rientro a Londra da solo, senza sua moglie Meghan Markle e i suoi figli Archie e Lilibet Diana, che invece resteranno in California.

Mentre attendiamo questo grande giorno, poche ore fa sono stati rivelati i cantanti che si esibiranno all’incoronazione di Carlo. Si tratta di illustri nomi del panorama musicale mondiale, e tra essi c’è anche un grande artista italiano, conosciuto e amato in tutto il pianeta. Di chi parliamo? Nientemeno che di Andrea Bocelli. Il tenore avrà dunque l’onore e il privilegio di esibirsi alla presenza di Sua Maestà, in occasione di questo importante evento. Ma non solo.

A esibirsi all’incoronazione di Re Carlo saranno infatti anche i Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings e Alexis Ffrench. Non mancheranno di certo le emozioni in questa grande giornata, e i festeggiamenti promettono di essere indimenticabili.

La cerimonia nel mentre sarà trasmessa in diretta tv in tutto il mondo e nelle prossime settimane avremo ulteriori dettagli su tutto quello che accadrà. Non resta che attendere il 6 maggio per l’incoronazione del Re, che di certo non dimenticheremo tanto in fretta.