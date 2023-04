NEWS

Nicolò Figini | 18 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Forse non lo sapete ma il bonito visto ieri sera a L’Isola dei Famosi, Jhonatan Mujica, ha posato per dei nudi artistici

Le foto di Johnatan Mujica de L’Isola di Famosi

All’interno della prima puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo assistito ad alcune novità. Per esempio i naufraghi sono stati divisi in tre gruppi: uno per gli uomini, uno per le donne e uno per le coppie. A far parte della prima tribù è entrato anche Luca Vetrone. Il personal trainer ha dovuto affrontare una sfida al televoto insieme allo sfidante Jhonatan Mujica. Ma chi sono questi due ragazzi?

Partendo da Vetrone, che si è conquistato un posto nel reality, si tratta di un ex tentatore i Temptation Island. Oggi ha 28 anni e lavora come personal trainer, mentre in passato ha vinto anche la fascia “Un bello per il cinema“. Di se stesso afferma: “Vivo a Riccione, ora sono fisicato, ma da piccolo ero veramente magro!“. Risulta molto attivo su Instagram e TikTok.

Veniamo, adesso, a Jhonatan Mujica che pur essendo stato eliminato da L’Isola dei Famosi ha incantato il pubblico a casa. Nella vita lavora come modello e ha vissuto tra il Venezuela e il Cile. Ha iniziato a studiare medicina ma non ha mai terminato gli studi perché ha capito che la “vida loca” da modello è fantastica.

Il suo fisico ha fatto subito colpo sui telespettatori e sul web sono cominciate a girare alcune foto che lo ritraggono durante uno shooting fotografico. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, in quanto lavorando come modello questi sono all’ordine del giorno. La particolarità, però, è che si tratta di nudi artistici. Niente di osceno, ma si possono vedere chiaramente le forme dei suoi genitali. Così come notiamo chiaramente il lato B. (QUI per le foto).

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Vi dispiace che abbia perso lo sfida e non sia diventato un naufrago? Seguiteci, nel mentre, per tante altre news.