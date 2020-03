Real Housewives Napoli anticipazioni quinta puntata: pool party con litigio

Real Housewives Napoli anticipazioni quinta puntata: le news rivelano che un pool party darà il via a un litigio. Inoltre ci sarà ospite Giacomo Urtis.

Real Housewives Napoli anticipazioni quinta puntata

La messa in onda su Real Time di Real Housewives Napoli giunge a metà la quinta puntata e le sue anticipazioni. Nella quarta puntata le 6 casalinghe sono state protagoniste della festa a sorpresa di una figlia di Simonetta. E c’è stata una vera e propria guerra tra Noemi e Maria Consiglio. Ma quello era solo l’inizio.

Infatti in questa quinta puntata il party in piscina avrà una svolta di puro litigio. La colpa? Le brutte battute di Maria Consiglio. Inoltre ci sarà ospie il famoso chirurgo Giacomo Urtis che darà alle protagoniste consigli importanti.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà nella quinta puntata di Real Housewives Napoli grazie ai video anticipazioni rilasciati in anteprima.

Real Housewives Napoli trama quinta puntata

Cosa succederà nella quinta puntata di Real Housewives Napoli secondo le anticipazioni? Grazie ai video esclusivi rilasciati dal sito di Real Time, abbiamo molte news interessanti riguardanti la trama.

Mentre Simonetta si dovrà preparare per la laurea di una delle sue figlie, Noemi sarà pronta per il lancio del suo nuovo profumo. In questo frangente Raffaella deciderà di organizzare un party in piscina presso la sua dimora a Torre del Greco. L’idea di passare una giornata tranquilla di divertimento e relax si trasformerà in una situazione di litigio. Infatti Maria Consiglio farà delle battute un po’ troppo pungenti che susciteranno la disapprovazione di Raffaella, Daniela e Stella. Ma chi si arrabbierà davvero tanto sarà Noemi, ormai presa di mira dalla duchessa. Simonetta la difenderà.

Inoltre in questa puntata di Real Housewives Napoli ci sarà un ospite d’eccezione: Giacomo Urtis. Il famoso chirurgo plastico sarà invitato da Stella nel suo centro estetico per visitare e dare consigli alle casalinghe. Purtroppo Raffaella riceverà cattive notizie da parte del medico, secondo il quale ci sarebbe molto da lavorare sulle sue righe. Lei però non ne vuole sapere di ritocchi.

Dove e quando vedere Real Housewives Napoli

Dov’è possibile vedere Real Housewives Napoli e quando? La quinta puntata va in onda in TV venerdì 28 febbraio su Real Time alle 22.20. L’appuntamento è quindi settimanale e in seconda serata, dopo Cake Star.

Se non avete la possibilità di vederlo in TV, non c’è nessun problema perché la puntata può essere vista anche in streaming il giorno dopo sulla piattaforma DPlay. Su questa piattaforma vengono caricate anche tutte le clip di anticipazione.

Inoltre, abbonandosi a DPlay Plus, si possono vedere tutte le prossime puntate in anteprima. In totale sono 10. Su questa piattaforma le puntate sono state caricate a partire dal 29 novembre, una a settimana.

