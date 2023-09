Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Settembre 2023

Rebecca Staffelli è uno dei nuovi volti del Grande Fratello. Come inviata social ha il compito di seguire più da vicino i ragazzi e scoprire cosa si dice di loro sul web. Ma cosa sappiamo di lei? Conosciamo suo padre, il reporter di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Ma chi è sua madre? Ebbene è famosa anche lei.

La mamma di Rebecca Staffelli è infatti Matilde Zarcone. Lei, nota showgirl, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ’80. Il suo ruolo più importante l’ha avuto quando è stata valletta a Buona Domenica, condotta in quel periodo da Lorella Cuccarini e Marco Columbro.

Poi negli anni ’90, i due genitori di Rebecca Staffelli si sono conosciuti, in occasione del compleanno dell’ex calciatore dell‘Inter, Nicola Berti. Non è scattata subito la scintilla tra loro e solo con il tempo si sono innamorati l’una dell’altro.

Quando hanno capito di non poter fare a meno di stare insieme, Matilde Zarcone ha deciso di accantonare la sua carriera e costruire una famiglia con Valerio Staffelli. Dopo 3 anni di fidanzamento, il matrimonio nel 1994. A seguire nel 1996 è nato il primogenito Riccardo e 2 anni più tardi, Rebecca Staffelli. Da quel momento in poi la Zarcone non ha più sentito l’esigenza di tornare in TV.

Nonostante la notorietà, la mamma di Rebecca Staffelli è una donna davvero molto riservata. Sono rare le foto in cui compare accanto al marito e ai suoi figli. E tra l’altro non ha i social network (almeno per ora).

In una vecchia intervista del 2019 al settimanale Chi, Valerio Staffelli ha parlato della storia d’amore con Matilde che, per fortuna, non ha mai avuto una battuta d’arresto: “Visto il fascino che Matilde esercita su di me non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”.

E voi ricordavate la madre di Rebecca Staffelli?