1 Il gesto della regina consorte Camilla

Dopo la morte della Regina Elisabetta come sappiamo Carlo è stato eletto Re, mentre sua moglie Camilla è stata nominata Regina consorte per volere di Sua Maestà in persona. Proprio qualche mese fa infatti, durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, The Queen durante un discorso aveva chiesto ai sudditi di supportare suo figlio e sua moglie dopo la sua morte. Ma non solo. Elisabetta ha espressamente richiesto di riconoscere la Parker Bowles come Regina consorte. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Quando mio figlio Carlo diventerà Re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come Regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio”.

In queste ore così Re Carlo e la Regina consorte Camilla hanno iniziato ad adempiere ai loro impegni reali, in attesa dell’incoronazione che si svolgerà tra qualche mese. Solo pochi giorni fa la coppia ha fatto anche ritorno a Buckingham Palace, dove hanno incontrato la folla che si trovava fuori i cancelli del palazzo per rendere omaggio alla Regina Elisabetta. In queste ore proprio Camilla ha deciso di incontrare nuovamente la folla riunita a Edimburgo, dove attualmente si trova il feretro di Sua Maestà. Un giornalista di Porta a Porta è così riuscito a intercettare la Regina consorte. A quel punto Camilla ha parlato in italiano per salutare il pubblico. Questo il video del momento:

Il saluto della Regina Consorte Camilla tutto per noi italiani 😂



pic.twitter.com/I951b3Va6e — 𝓐🍊 (@_portamivia_) September 12, 2022

In questi giorni nel mentre è anche arrivato il primo discorso di Re Carlo alla nazione. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.